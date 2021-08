Hessen und Rheinland-Pfalz : Fristverlängerung für Steuerzahler

Aktualisiert am

Der 31. Juli ist gewöhnlich der Stichtag, bis zu dem die Steuerunterlagen für das vorhergehende Jahr beim Finanzamt eingereicht sein müssen. Nun gelten in Hessen und Rheinland-Pfalz neue Stichtage.

Zeitspiel: Erst bis Anfang November müssen nun Steuerzahler in Hessen und Rheinland-Pfalz ihre Unterlagen den Finanzämtern einreichen Bild: Picture-Alliance

Manch einer, der verpflichtet ist, seine Steuern zu erklären, hat in der vergangenen Woche beim Blick in den Kalender vermutlich einen Schreck bekommen. Der 31. Juli ist gewöhnlich der Stichtag, bis zu dem die Steuerunterlagen für das vorhergehende Jahr beim Finanzamt eingereicht sein müssen. Es sei denn, es hilft ein Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein. Dann hat der Steuerzahler länger Zeit.

In der Corona-Pandemie lässt die Finanzverwaltung jedoch Milde walten. Die Frist zur Abgabe ist um drei Monate verlängert worden. Bis zum 1. November haben Steuerzahler in Hessen nun Zeit. Noch mehr Glück haben die Rheinland-Pfälzer, da der 1. November ein Feiertag ist, müssen sie die Unterlagen erst am 2. November einreichen. Wer einen Steuerberater einschaltet, kann sich bis zum 31. Mai 2022 Zeit lassen.