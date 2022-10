Frauen im Handwerk : Nein, das ist nicht die Praktikantin

Als das Gros der Medien und Fotografen weg ist und es ruhig wird im Wohnzimmer der Familie Hankewicz, atmet Caroline Schäfer durch. „Ich muss mich mal hinsetzen“, sagt sie, als ihr Chef Hans Joachim Hankewicz ihr Kaffee anbietet. So viel Aufmerksamkeit wie in der vergangenen Stunde wollte sie eigentlich nicht.

Kim Maurus Volontärin.

Schäfer ist 18 Jahre alt, sie macht eine Ausbildung zur Elektronikerin, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Das hört sich gewöhnlich an, ist es aber nicht: Laut der Handwerkskammer Wiesbaden waren im Jahr 2021 nur 2,3 Prozent der 4293 Auszubildenden im Elektro- und Metallbereich Frauen. In keiner anderen Handwerksgruppe ist der Anteil an Frauen so gering.