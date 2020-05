Im Zuge der Corona-Pandemie : So soll sicheres Fliegen künftig aussehen

Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt steht aufgrund der Corona-Krise bei Fixkosten in Millionenhöhe fast still. Der Betreiber Fraport sieht sich jetzt für einen „Corona-sicheren“ Verkehr gerüstet.

Auch wenn es sein Unternehmen hart getroffen hat, hat Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte die politischen Entscheidungen zur Eindämmung des Coronavirus wochenlang als richtig bewertet. Doch inzwischen übt er Kritik und fordert Grenzöffnungen zumindest innerhalb der Europäischen Union. „Aktuell sieht die Bundesregierung die gesamte Welt als Risikogebiet“, sagte Schulte am Dienstag in einer Presse-Videokonferenz. Dabei lägen in einigen Ländern die Fallzahlen und die Ansteckungsrate deutlich unter den Werten in Deutschland. Die pauschal ausgesprochenen Reisewarnungen, die aus deutscher Sicht vorerst bis zum 14. Juni gelten, seien mit diesen Zahlen nicht mehr zu rechtfertigen, fügte Schulte hinzu.

Jochen Remmert Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, zuständig für Flughafen und Offenbach. F.A.Z.

Für ein rasches Wiederanfahren des Flugverkehrs, das weiß Schulte allerdings auch, ist nicht nur die Rücknahme der Reisewarnungen zwingend, sondern auch der Nachweis, dass alle Prozesse „Corona-sicher“ sind – vom Check-in über die Sicherheitskontrollen und das Einsteigen bis zum Aussteigen und die Gepäckausgabe. Das könne der Frankfurter Flughafen inzwischen gewährleisten, sagte Alexander Laukenmann, Leiter für Flug- und Terminalbetrieb und Sicherheit bei Fraport, am Dienstag bei einem Ortstermin im Terminal. Alle Zonen, in denen Passagiere auf dem Weg zum Flugzeug oder nach der Landung zur Gepäckausgabe warten müssen, sind mit Markierungen, Absperrungen und Hinweisschildern so umgestaltet, dass überall der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist. Nach der Landung werden die Passagiere zudem nur noch in kleinen Gruppen zu den Gepäckförderbändern gelassen. Zuletzt war es dort zu dichten Menschenansammlungen gekommen, weil mehrere hundert Passagiere gleichzeitig versuchten, ihr Gepäck zu bekommen.

Keine Maskenpflicht

Die Terminalhallen selbst gelten als öffentlicher Raum, weshalb dort im Moment keine Maskenpflicht gilt. Vor den Sicherheitskontrollen bieten allerdings Fraport-Mitarbeiter allen Passagieren Masken an. Zudem sind vielerorts im Terminal Spender mit Desinfektionsmittel verteilt und auf Sitzbänken Plätze so abgeklebt, dass der Sicherheitsabstand gewahrt bleibt. In Passagierbussen und in Geschäften am Flughafen sind Masken schon jetzt Pflicht, in den Flugzeugen hängt es von der jeweiligen Fluggesellschaft ab. In der Luftverkehrswirtschaft rechnet man aber damit, dass eine umfassende Maskenpflicht kommt.

Konzernchef Schulte hofft derweil, dass die Mahnungen, die er und weitere Flughafen- und Airline-Manager in Sachen Reisewarnungen und Grenzöffnungen vorgetragen haben, demnächst erhört werden. Die Gespräche mit Berlin wie zwischen den EU-Ländern seien in vollem Gange. Schulte wiederholte seine erstmals im Interview mit dieser Zeitung geäußerte Hoffnung, dass im Sommer ein Fünftel und zum Jahresende wieder die Hälfte der täglichen Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen erreicht werden könnte. Diese lagen vor der Pandemie zuletzt bei rund 1400 Flugbewegungen und mitunter mehr als 200.000 Passagieren am Tag. Derzeit zählt Deutschlands größter Flughafen täglich etwa 8000 Fluggäste.

Mehr zum Thema 1/

Eine Normalisierung des Geschäfts erwartet Schulte nicht vor 2023, wobei wohl auch dann noch weniger geflogen werde als 2019, wie er sagte. Um 15 bis 20 Prozent, so prophezeien es auch andere Vertreter der Luftverkehrswirtschaft, werde der Markt dann geschrumpft sein. Auch der Frankfurter Hauptkunde Lufthansa hat bereits angekündigt, in die Zeit nach der Pandemie mit einer um 100 auf rund 660 Flugzeuge geschrumpften Konzernflotte zu starten. Das Unternehmen hat aber auch schon wissen lassen, dass es den minimierten Flugplan von Juni an wieder aufbauen wird, etwa mit Zielen wie Mallorca, Sylt, Kreta und Rostock. 80 der 700 geparkten Flugzeuge sollen dann wieder in Betrieb genommen werden. Im Verlauf der Corona-Krise hatte die Lufthansa rund 700 ihrer 760 Flugzeuge abgestellt, einen Teil auch auf der Frankfurter Nordwestlandebahn.