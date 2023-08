Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres um 29,1 Prozent auf 26,9 Millionen gestiegen. Das entspreche 79,9 Prozent des Aufkommens im letzten Vorkrisenjahr 2019, teilte der Flughafenbetreiber Fraport AG am Dienstag mit. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Vorstand um Fraport-Chef Stefan Schulte am größten deutschen Flughafen ein Aufkommen von 80 bis 90 Prozent des Niveaus von 2019 mit damals rund 70,6 Millionen Passagieren. Das Konzern-Ergebnis für das Gesamtjahr 2023 wird der Prognose zufolge zwischen 320 und 400 Millionen Euro liegen.

Unter den internationalen Beteiligungsflughäfen der Fraport verzeichneten den Angaben zufolge vor allem die 14 griechischen Regionalflughäfen ein deutliches Passagierwachstum. Im ersten Halbjahr lag dort das Aufkommen bereits 7,8 Prozent über dem Vorkrisenjahr 2019. Der Flughafen im türkischen Antalya meldete ein Fluggastaufkommen von 96,2 Prozent des Vorkrisenniveaus. Der Airport in der peruanischen Hauptstadt Lima hat im ersten Halbjahr wieder 85,4 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht, die beiden brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre zusammen 84,7 Prozent.

Afrika und Karibik legen zu

Der Flugverkehr innerhalb Europas profitierte laut Fraport vor allem von der hohen Nachfrage nach Urlaubsflügen zu Zielen am Mittelmeer. Die Frankfurter Flughafenmanager melden aber auch ein schrittweises Anziehen des wichtigen Geschäftsreiseverkehrs innerhalb Westeuropas.

Im Interkontinentalverkehr legten vor allem touristisch geprägte Reiseziele in Nord- und Zentralafrika und der Karibik zu, wie Fraport weiter mitteilte. Der wichtige, weil volumenstarke Passagierverkehr mit Nordamerika hat den neuesten Zahlen zufolge das Vorkrisenniveau fast erreicht, während der vor der Corona-Pandemie starke und für Frankfurt wichtige Chinaverkehr weiter hinter der allgemeinen Verkehrsentwicklung zurückgeblieben ist bei rund einem Drittel des Aufkommens im letzten Vorkrisenjahr 2019.

Erlöse aus Sicherheitsgebühren

Gestützt auf die Erholung des Passagieraufkommens im Vergleich zu den vergangenen Krisenjahren steigerte der Flughafenbetreiber Fraport den Konzern-Umsatz im ersten Halbjahr dieses Jahres auf gut 1,8 Milliarden Euro, was einem Plus von 33,8 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 entspricht. Das operative Ergebnis, das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, erreichte demnach 481,4 Millionen Euro, was eine Steigerung gegenüber den ersten zwei Quartalen des Vorjahres um 17,9 Prozent bedeutet. Unter dem Strich blieb ein Konzern-Ergebnis von 85 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war diese Kennzahl Fraport zufolge mit minus 53,1 Millionen Euro noch negativ, weil man die Beteiligung am russischen Flughafen Pulkowo in St. Petersburg voll abgeschrieben habe.

In den Umsatzerlösen sind den Angaben zufolge erstmals in den Sechs-Monats-Zahlen auch die Luftsicherheitsgebühren mit 106,4 Millionen Euro enthalten, die der Flughafenbetreiber einnimmt, seit er die Steuerung der Sicherheitskontrollstellen in Frankfurt am 1. Januar dieses Jahres von der Bundespolizei übernommen hat.

Zugleich sind die Erlöse aus diesen Kontrollen und anderen Sicherheitsleistungen wie Personal- und Warenkontrollen im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um 75,6 Millionen gesunken, weil sich Fraport von der Mehrheit der Anteile der Konzern-Gesellschaft Frasec Aviation Security GmbH getrennt und diese an die Münchner Sasse Gruppe abgegeben hat. Das wurde nötig, damit sich Frasec weiter an den Ausschreibung der Sicherheits-Kontrollen beteiligen kann, die der Flughafenbetreiber nun selbst vornimmt.