Nach Brand in Rechenzentrum : Wie Datenspeicher feuerfest werden

In Straßburg hat ein Rechenzentrum gebrannt. Der Schaden ist enorm. Ein verheerendes Feuer wie in Frankreich halten die Betreiber der Rechenzentren in Frankfurt für wenig wahrscheinlich.

Die Bilder eines lichterloh brennenden Rechenzentrums in Frankreich haben in Frankfurt, der Datacenter-Hochburg der Bundesrepublik, besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Denn das, was dem nach eigenen Angaben größten Cloudanbieter Europas, dem französischen Unternehmen OVH, an seinem Standort Straßburg widerfahren ist, hätte eigentlich unmöglich sein sollen. Zum einen versprechen Internetdienstleister ihren Kunden höchste Ausfallsicherheit, ermöglicht durch hohe technische Standards – Brandmelde- und Feuerschutzanlagen in den Rechenzentren inklusive. Zum anderen gelten Redundanz und doppelter Boden als Basis jeder guten IT-Infrastruktur.

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Dass die Praxis nicht selten eine andere ist, zeigte sich infolge des Feuers. Dieses war aus noch ungeklärten Gründen in der vergangenen Woche bei OVH in Straßburg ausgebrochen. Die Flammen zu löschen dauerte Stunden, eines der insgesamt vier Rechenzentren am Standort wurde komplett zerstört, ein weiteres in Teilen beschädigt. Wie viele Daten dabei verlorengingen, zeigt sich nach und nach. Kurzfristig fielen wegen des Feuers 3,7 Millionen Internetseiten aus, 20.000 Server sind zerstört. Bis zu 16.000 Kunden haben mindestens einen Teil ihrer Daten komplett verloren, auch namhafte Anwaltskanzleien und Spieleentwickler meldeten unwiederbringliche Verluste.