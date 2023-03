Dass es künftig in Frankfurter Clubs und Restaurants an der Bar legal Cannabis zu kaufen geben könnte, ist unwahrscheinlich. Auch wenn das neueste Unternehmen der Frankfurter Gastronomen Madjid Djamegari, Goran Petreski, David und James Ardinast in Kooperation mit dem Düsseldorfer Pharmagroßhandelsunternehmen und Medizin-Start-Up Kineo Medical mit Sitzen in Hanau und Frankfurt das nahelegt. Wie sie am Dienstag mitteilten bereiten sie sich mit dem von ihnen gegründeten Netzwerk Canna Union gemeinsam auf die kontrollierte Abgabe von Cannabis für Freizeitzwecke in lizensierten Fachgeschäften vor.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Obwohl der gesetzliche Rahmen für eine Legalisierung noch nicht bekannt sei, brächten die Gastronomen schon heute viel nützliche Erfahrung aus dem Tagesgeschäft für den neu entstehenden Markt mit. Die legale Droge Alkohol haben sie schließlich seit eh und je im Angebot. Ziel des Kooperationsprojekt sei es, sich bestmöglich auf die für das Jahr 2024 geplante kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken in lizensierten Shops vorzubereiten, heißt es in der Mitteilung der Geschäftspartner.