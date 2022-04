Mangel an Kräuterbauern : Grüne Soße in Gefahr

Im hohen Glashaus schaufeln zwei Arbeiter schlammigen schwarzen Dreck zusammen. Glasscherben liegen herum, eine Palette mit einem angekokelten meterhohen Stapel Papierbögen steht am Rand. Es hat gebrannt in dem ehemaligen Treibhaus, in dem sonst ein gutes Dutzend Arbeitskräfte aus Polen, Rumänien und Bulgarien an einem Band steht, um Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer, Schnittlauch, Gartenkresse, Kerbel und Borretsch, die sieben Kräuter für die „Grie Soß“, ordentlich abgewogen in die Papierbögen zu rollen. Die Ursache des Brandes ist unklar, ein technischer Defekt wird vermutet. Im angekokelten Kühlhaus sei Ware für rund 10.000 Euro durch Rauch und Löschwasser verdorben, berichtet Betriebsinhaber Horst Krämer.

Das alles trifft den Oberräder Betrieb nach zwei Jahren Pandemie und zur Hochsaison für die traditionsreichen Kräuter, die in der Karwoche nicht nur bei den Frankfurtern besonders beliebt sind. 30.000 bis 35.000 der Rollen verlassen gewöhnlich pro Jahr Krämers Hof. Ein großer Teil davon geht wie die übrigen Früchte aus Krämers Gemüsebeeten über die Großhändler Rungis und Frischeparadies in die Gastronomie, berichtet Krämer. Ein kleinerer Teil wird im Hofladen verkauft, den der Gärtner vor allem in den beiden Pandemiejahren ausgebaut hat, um den Wegfall des Gastronomiegeschäfts abzufedern. Zudem betreibt er einen kleinen Gemüseladen in Neu-Isenburg. In der vergangenen Woche hing aber am Hof ein Schild, dass der Laden kurzfristig geschlossen bleiben muss. Im Verkaufsraum stapelten sich vorübergehend die Kisten mit Päckchen voller essbarer Blüten, eine Spezialität, die Krämer für die gehobene Gastronomie anbaut, ebenso wie Thymian und Koriander, die schon jetzt unter den Folientunneln, die sich bis zum Waldrand ziehen, ihren Duft verbreiten.