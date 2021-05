Aktualisiert am

Pilotprojekt in Hessen : Wo Betriebsärzte schon gegen Corona impfen dürfen

Schon bald sollen auch die Betriebsärzte in die Impfkampagne eingebunden werden. Der Pharmakonzern Sanofi zeigt schon jetzt, wie das funktionieren könnte – und welche Rolle Vertrauen dabei spielt.

Erwartungsfroh: Ein Mitarbeiter des Impfteams von Sanofi wartet auf Kundschaft – das Interesse in der Belegschaft gilt als rege. Bild: Frank Röth

Noch einen Moment ausruhen, dann geht es zurück an die Arbeit. Melanie Eufinger sitzt auf einem schwarzen Stuhl im historischen Peter Behrens-Bau im Industriepark Höchst und wartet. An diesem Montag ist das Industriedenkmal der ehemaligen Hoechst AG mal wieder der Ort eines historischen Geschehens.

Denn seit Montag dürfen in vier hessischen Unternehmen auch die Betriebsärzte Impfungen zum Schutz gegen eine Corona-Infektion verabreichen. Der Gesundheitsminister des Landes, Kai Klose (Die Grünen) ist beeindruckt, wie er sagt: von der Kulisse, aber auch davon, dass nun bald alle Betriebsärzte in die Impfkampagne eingebunden werden können. Von 7. Juni an soll es losgehen, „vieles hängt von der Menge des Impfstoffs ab“, sagt er.