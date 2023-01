Vertauschte Rollen : Oberstaatsanwalt steht in Frankfurt selbst vor Gericht

Im Leben trifft man sich immer mindestens zwei Mal. In mehr als 20 Dienstjahren wird Alexander B. den Oberstaatsanwälten Gisela Leimeister und Michael Loer mit Wahrscheinlichkeit häufiger auf den Gängen der Frankfurter Staatsanwaltschaften und an den Gerichten in Hessen begegnet sein. Auch mit Werner Gröschel, dem Vorsitzenden Richter, gab es mehrmals Kontakt. Doch an diesem Freitagmorgen am Landgericht Frankfurt endet ein Lebensabschnitt für den 55 Jahre alte Juristen B. – und es beginnt ein neuer.

Mit einem Aktenordner über seine mit Handschellen gefesselten Händen betritt B. gegen 10 Uhr den Sitzungssaal am Frankfurter Landgericht. Dann nimmt er, nicht auf der ihm so lange vertrauten Seite Platz. Für die kommenden Monate ist ihm die zweite Reihe der Anklagebank, neben seinem Strafverteidiger Andreas Hohnel zugedacht: Vor der Großen Strafkammer beginnt der Prozess gegen Alexander B. und einem mitangeklagten Unternehmer. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern gewerbsmäßiger Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung vor.

Korruptionsbekämpfer auf der Anklagebank

Das Brisante aus Sicht der hessischen Justiz: Alexander B. kennt sich mit den Delikten bestens aus, die ihm auf Grundlage langer Ermittlungen vorgeworfen werden. Jahrelang war er als Oberstaatsanwalt Leiter der von ihm mitaufgebauten hessischen „Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen“. Auf dem Feld galt er als äußerst renommiert, auch in seiner Funktion als Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt war B. sehr präsent in den überregionalen Medien. Nun aber ist B., derzeit suspendierter Oberstaatsanwalt, Angeklagter in einer prominenten Wirtschaftsstrafsache. Sein Fall schlug hohe Wellen und stürzte die hessische Justiz in eine tiefe Vertrauenskrise.

Seit Sommer 2020 sitzt B., nur mit kurzer Unterbrechung, in Untersuchungshaft. Weiterhin besteht Verdunklungsgefahr, also die Möglichkeit, dass er Einfluss auf Zeugen und das Strafverfahren nehmen könnte. Die Anspannung, an seiner alten Wirkungsstätte als Angeklagter erscheinen zu müssen, ist dem ganz in Schwarz gekleideten B. anzumerken. Während der mehrstündigen Verlesung der Anklage hebt er kaum einmal den Blick. Er soll im Zeitraum 2015 bis zu seiner Festnahme Mitte 2020 insgesamt rund 350.000 Euro Schmiergeld von einem befreundeten Unternehmer sowie einer anderen, ebenfalls auf Datenaufbereitung für die Justiz spezialisiertes Unternehmen erhalten haben.

Über Jahre nichts bemerkt

Weil er die überhöhte Abrechnungen abgezeichnet und sogar das Verfertigen von Teilen seiner Anklageschriften extern in Auftrag gegeben habe, veruntreute er laut Staatsanwaltschaft Frankfurt fast 650.000 Euro zu Lasten der Staatskasse. Ganz offenbar fiel das planmäßige Vorgehen von B. auch deswegen lange nicht auf, weil die Generalstaatsanwaltschaft es seit dem Jahr 2013 versäumt hatte, eine Innenrevision durchzuführen.

Vertreter von Transparency Deutschland fordern daher anlässlich des Prozessauftakts gegen Alexander B. über den konkreten Fall hinaus grundlegende Konsequenzen. „Der Korruptionsskandal in der hessischen Staatsanwaltschaft zeigt die Notwendigkeit präventiver Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung von Korruption auch und gerade in der Justiz in aller Schärfe auf“, sagt das Vorstandsmitglied Heribert Hirte. Der Fall untergrabe das Vertrauen in die dritte Gewalt, das für den Rechtsstaat von hoher Bedeutung sei, betont der frühere CDU-Rechtspolitiker. Der Prozess gegen B. ist bis Ende März terminiert, mehr als 20 Zeugen sollen vernommen werden.