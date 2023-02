Chef in vierter Generation: Michael Ebert, Inhaber des Frankfurter Metzgerei- und Feinkostbetriebs, in seinem Geschäft an der Freßgass’. Bild: Ben Kilb

Das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich denn dann?“ Die Kundin, die eben noch munter luftgetrockneten Schinken geordert und nach der Salami gefragt hat, die sie so gerne isst, bestürmt Michael Ebert etwas aufgeregt, als dieser den Laden betritt. Inzwischen hat sich unter den Stammkunden herumgesprochen, dass das Familienunternehmen Metzgerei & Feinkost Ebert im Sommer schließen wird, nach 115 Jahren. Ende August gehen sowohl die Türen im Laden an der Freßgass’ als auch im Stammhaus an der Großen Eschenheimer Straße bei der Hauptwache für immer zu. Viele Stammkunden sind darüber sehr unglücklich. „Sie sind doch noch so jung. Was machen Sie denn jetzt?“, heißt es dann.

Er habe sich schon seit zwei Jahren mit dem Gedanken getragen, sagt Ebert im Gespräch. Die Corona-Jahre hätten zu Umsatzeinbußen geführt – weil weniger Menschen in die Innenstadt kamen, kaum noch Mittagessen ausgegeben wurden an all die Hungrigen aus den Kanzleien und Bankentürmen, die im Homeoffice saßen. Staatliche Hilfen bekam der 58 Jahre alte Unternehmer nicht, da seine Einbußen dafür dann doch nicht hoch genug waren. Der dritte Unternehmenspfeiler, die Suppenküche an der Freßgass’, hat er deswegen bereits vor gut einem Jahr aufgegeben.

Ebert führt die Metzgerei seit 1999 in vierter Generation. Seine Mutter, Anna Ebert, steht mit 77 Jahren immer noch jeden Tag im Laden, während Sohn Michael in der Produktion mit anpackt, wann immer Not am Mann ist, und das war zuletzt nahezu täglich der Fall. „Ich habe die Metzgerei immer geliebt und sehr gerne Wurst gemacht“, sagt Ebert mit etwas Wehmut in der Stimme, obwohl er noch immer mittendrin steckt.

Eberts Leidenschaft ist preisgekrönt, gleich mehrfach wurden die Frankfurter Würstchen aus seiner Küche als die besten der Stadt gekürt. Sein Geheimrezept sind Buchenspäne zum Räuchern und eine ganz bestimmte Gewürzmischung zur Wurstmasse, die vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein stammt. Auch einen hauseigenen Senf gibt es dazu. Die Würste kringeln sich frisch in der Auslage und stehen in akkurat aufgereihten Gläsern im Regal.

Die Seniorchefin beklagt die Zustände an der Straße. „Die Freßgass’ hat sich so verändert.“ Alteingesessene Geschäfte seien verschwunden, das Ambiente sei nicht mehr einladend, weil Papierkörbe fehlten und überall Müll herumliege. Außerdem kritisiert sie „die ständigen Demonstrationen“ an Samstagen. Die zahlungskräftige Kundschaft aus dem Taunus, die früher am Wochenende gern in die Stadt gefahren sei, um zu flanieren und einzukaufen, auch Wurst und Fleisch aus der Qualitätsmetzgerei, bleibe inzwischen lieber zu Hause.

Strenge Auflagen, hohe Investitionen

Michael Ebert macht die betriebswirtschaftliche Rechnung auf: Das Stammhaus, in dem auch die Produktion läuft und das im Familienbesitz ist, stammt aus der Nachkriegszeit, sein Großvater hat dort 1950 die erste innerstädtische Metzgerei eröffnet, der Urgroßvater war Metzger in Bockenheim. Immer strengere städtische, vor allem aber auch EU-Auflagen, die wegen der Eigenproduktion greifen, verlangten ihm immer höhere Investitionen ab, sagt Ebert.

Zu bemängeln gibt es an einem alten Haus wie seinem vieles: Da liegt eine Leitung noch über Putz, dort hat eine Kachel einen Riss, und dann ist auch die Decke vom Räuchern der Wurstwaren dunkel. Um den Betrieb fortführen zu können, müsste er sehr viel Geld in die Sanierung investieren, sagt Ebert. Die Lebensmittelüberwachung rücke alten Produktionsstätten immer stärker zu Leibe. Im vergangenen Spätsommer musste die Metzgerei wegen einer Mängelrüge einmal sogar für sechs Wochen die Produktion komplett schließen. Ein Mitarbeiter habe wohl vergessen, vor einer Kontrolle ein Schneidegerät blitzsauber zu reinigen.