Streit mit „Held der Steine“ : Lego lässt nicht locker

Aktualisiert am

Legofan: Thomas Panke hatte bereits 2019 wegen seines Logos einen Brief von dem dänischen Unternehmen erhalten. Bild: Carlos Bafile

Thomas Panke nimmt es mit Humor: Für den Sachsenhäuser Spielbausteine-Händler und Youtuber, besser bekannt als „Held der Steine“, ist es ein ironisch gemeintes „Jubiläum“. Nachdem er bereits Anfang 2019 von den Anwälten des dänischen Spielwarenkonzerns Lego wegen seines damaligen Logos – ein angedeutetes Quadrat mit drei Noppen – angeschrieben worden war, hat er kürzlich wieder Post von der Frankfurter Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells erhalten.

Dabei haben die Rezensionsvideos des Spielsteine-Verkäufers nicht nur eine treue, sondern auch eine riesige Fangemeinde. Sein Youtube-Kanal hat 590.000 Abonnenten, einige seiner Produktrezensionen – mit Titeln wie: „700 Euro?? Ernsthaft Lego?“ oder „Qualitätsmängel für 380 Euro“ – wurden fast zwei Millionen Mal gesehen.

Gattungsbegriff für Klemmbausteine

Diesmal fordern die Anwälte des Unternehmens von ihm die Löschung von Youtube-Videos, in denen Panke bei einer Handvoll Produktvorstellungen angeblich den Markennamen Lego als Gattungsbegriff für Klemmbausteine anderer Hersteller verwendet hatte – so wie etwa „Tempo“ mittlerweile ganz allgemein für Papiertaschentücher benutzt wird oder „Tesa“ für transparente Klebestreifen. Nach Auskunft von Panke heißt es in dem Schriftsatz, „die Nutzung der Wortmarke Lego als Bezeichnung für Spielzeugwaren anderer Hersteller“ verletze die „Markenrechte der Lego Gruppe“.

An dem Schreiben überrascht die sehr kurze Frist von zwei Tagen, die Panke zur Löschung der Videos zugestanden wird. Tatsächlich hat er die Videos von seinem Youtube-Kanal inzwischen entfernt. Was ihm im Falle einer Zuwiderhandlung gedroht hätte, sollen die Anwälte nicht genannt haben. Das Schreiben drücke lediglich aus, dass gegen „jede Form von Markenrechtsverletzung“ vorgegangen werde. Auf Anfrage begründet das Unternehmen seine Schritte gegen Panke mit einer vermeintlichen Verwechslungsgefahr, die beim Kauf von alternativen Produkten mögliche Qualitäts- oder gar Sicherheitsrisiken berge.

Nicht der erste Rechtsstreit

Wirklich überrascht von Legos Schreiben wirkt Panke nicht. Schließlich führt der Konzern, der mehrheitlich den Gründerenkeln gehört, gerade Rechtsstreite mit anderen Spielbausteine-Händlern, unter anderen mit dem Flörsheimer Händler Bluebrixx (F.A.Z. vom 15.Januar) wegen 3D-Markenschutzrechten. Genervt ist die Spielbausteine-Community aber allemal. In Deutschland, weiß Panke, sage jeder – Händler wie Verbraucher – „Lego“ zu Klemmbausteinen. Genauer verhielten sich hingegen die Händler im angelsächsischen Raum. Dort benutzten Händler die Abkürzung TLG (The Lego Group), wenn von dem Unternehmen die Rede sei, für Produkte der Marke schreibe man „LEGO“, und das kleingeschriebene Pendant gelte für Klemmbausteine im Allgemeinen.

Mehr zum Thema 1/

Der Ladenbesitzer gibt dem von Lego angezettelten Rechtsstreit wenig Chancen. Die Marke „Lego“ sei mittlerweile zu einem Gattungsbegriff geworden, das wisse auch der Konzern, meint er. Panke vermutet vielmehr, dass es Lego darum gehe, den deutschen Markt gegen die nach seiner Ansicht qualitativ hochwertigere und zudem günstigere Konkurrenz zu verteidigen. Das zeige sich auch an den Umsatzzahlen. Zwar sei Lego gewachsen, aber „in der Pandemie müsste sich ein Hersteller wie Lego verdoppelt haben“, sagt Panke. Tatsächlich stieg Legos Umsatz im ersten Halbjahr 2020 um sieben Prozent. Seit fünf Jahren schwankt der Jahresumsatz – trotz steigender Preise – um die Marke von fünf Milliarden Euro, wobei Zahlen für das Gesamtjahr 2020 noch fehlen. Nach Pankes Einschätzung konzentriert sich der Hersteller zu stark auf Marketing und Vertrieb, auch vernachlässige er jüngere Zielgruppen. Langfristig sei das kein tragbares Konzept für ein global agierendes Unternehmen.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

Der „Held der Steine“ freut sich indes auf den Neudreh der von Lego beanstandeten Videos. Seine Fans dürften sich auf noch mehr Unterhaltung freuen, kündigt er an. Der erste neu gedrehten Beitrag für ein Lego-Konkurrenzprodukt hatte nach zwei Tagen bereits 300.000 Zuschauer.