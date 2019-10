Hauptbahnhof Frankfurt : Die wichtigste Station im Land

Frankfurt hat weder den schönsten noch den am stärksten frequentierten Bahnhof in Deutschland. Trotzdem: An der Finanzmetropole kommt kaum ein Schnellzug vorbei. Und für die Zukunft kündigt sich Großes an.

Der größte Bahnhof Deutschlands befindet sich in Berlin. Münchens Bahnhof kann mit den meisten Gleisen aufwarten. Der am stärksten frequentierte Bahnhof ist in Hamburg. Den schönsten Bahnhof hat Leipzig. Und Frankfurt? – Den wahrscheinlich wichtigsten Bahnhof der Republik!

Schon ein Blick auf die Liniennetzkarte der Deutschen Bahn beweist: An der Finanzmetropole kommt kaum ein Schnellzug in Deutschland vorbei. Dicke Standort-Rechtecke illustrieren die Dominanz des Hauptbahnhofs im Fernverkehr. Hier in der Mitte kreuzen sich wichtige Nord–Süd- und West–Ost-ICE-Linien. Wer von Stuttgart nach Berlin will, von Köln nach München oder von Hamburg nach Basel, für den gilt: Frankfurt ist stets Zwischenstation.