In Frankfurt steht der nächste Konflikt rund um die Verkehrswende an: Im zentralen Westend soll der Grüneburgweg autofrei werden. Dort, wo er es schon ist, klagen Händler jedoch über weniger Umsatz.

Nächste Woche können Autofahrer schon einmal üben. Wenn der Energieversorger Mainova von Montag an am Grüneburgweg Rohre verlegt, über die ein Bürogebäude künftig mit Fernwärme versorgt werden soll, kann die Geschäfts- und Durchgangsstraße auf ihrem für Rad- wie Autofahrer ruppigsten Teilstück – zwischen Reuterweg und Eschersheimer Landstraße – nicht mehr durchgängig befahren werden. Die Straße wird dann, wie Mainova mitteilt, auf weiten Teilen, zwischen Leerbachstraße und „Im Trutz“, komplett für den Verkehr gesperrt.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das ist nur eine vorübergehende Maßnahme. Künftig aber sollen Autofahrer auf der belebten Querverbindung auf Dauer ausgebremst werden. Nach dem Oeder Weg ist der Grüneburgweg die zweite Durchgangs- und Geschäftsstraße in Frankfurt, die zu einer Fahrradstraße umgebaut wird. Ein Teilstück, vom Reuterweg westwärts Richtung Palmengarten, ist seit Herbst schon verkehrsberuhigt mit rot markierten Fahrradstreifen und einer sogenannten Querspange, die Autofahrer aus südlicher Richtung kommend daran hindert, in die Straße einzufahren. So eine Querspange ist auch auf dem mittleren Teil des Grüneburgwegs geplant, auf Höhe der Einmündung der Straße „Im Trutz“.