Frankfurt Fashion Week : Werbung für die Modestadt Frankfurt

Aktualisiert am

Romantische Volants, feinste Stickerei, seidig fließendes Leder und Taschenuhren-Prints auf verschiedenen Materialien: Mit seinen eleganten Kreationen begeisterte Albrecht Ollendiek. Mit Standing Ovations bedachten ihn die Gäste, die Sevinc Yerli zum Abschluss des Gastspiels ihrer Frankfurt Fashion Lounge im Karmeliterkloster gebeten hatte. Die Präsentation der neuen Kollektion des Frankfurter Couturiers war der Höhepunkt der Modenschauen im historischen Kreuzgang. Seit Mittwoch sind die Fashion-Lounge-Schauen auf dem Dach des Hotel Sofitel an der Alten Oper zu sehen.

Dort zeigte die Shero Agency eine Show im Zeichen von nachhaltiger Mode und Diversität, die sich dadurch auszeichnete, dass nicht professionelle Models die Kleidung vorführten, sondern Influencer, die sie sonst am Rand des Laufstegs die Schauen mit dem Handy aufnehmen, um sie über ihre Social-Media-Kanäle zu verbreiten – was sie natürlich dennoch tun und dieser Schau wie auch den anderen der Frankfurt Fashion Week eine große Reichweite in die digitale Welt verschaffen.

Dreimonatiges Programm für Nachwuchs-Designer

Das Konzept dafür haben die auf Nachhaltigkeit spezialisierten Shero-Unternehmerinnen Sanu Sara Durmaz und Melina Johannsen erdacht. „Wir möchten damit nachhaltigen Themen eine Bühne geben und so ein Zeichen gegen den fortschreitenden Klimawandel, übermäßigen Konsum und die Auswirkungen auf zukünftige Generationen setzen. Ein Teil der Lösung zu sein, ist unsere Verantwortung“, so die Shero-Unternehmerinnen.

Anschließend präsentierten junge Talente aus dem Mentoring-Programm der Fashion Lounge ihre Boutique-Kollektionen. „Damit in Zukunft der Fashionstandort Frankfurt auf Nachwuchskreative zählen kann“, hat Sevinc Yerli mit ihrer Fashion Lounge gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Frankfurt, der Maßschneider-Innung Rhein-Main und dem August Pfüller Fashion Concept Store ein Programm zur Unterstützung und Professionalisierung von jungen Talenten im Bereich nachhaltiger Mode-Produktion entwickelt.

Die Nachwuchsdesigner erhalten neben der Show ein dreimonatiges Programm, zu dem eine Präsentationsfläche bei Pfüller an der Goethestraße vom 15.September bis 15.Oktober gehört, sowie eine individuelle Fachberatung zu Schnitt, Verarbeitung und Material und ein Mentoring durch die Wirtschaftsförderung. Vom Donnerstag an steht bei der Fashion-Week Urban Street Style und Skate-Culture rund um die Hauptwache im Mittelpunkt – durch die Skateweek, die in das Programm integriert wurde.