Streit um Stellplätze : E-Scooter-Nutzer meist männlich, wetterfühlig und vom Stadtrand

Aktualisiert am

Die Anbieter der E-Scooter loben die Pläne der Stadt Frankfurt, feste Stellplätze anzulegen – sofern sie auf das ­Zentrum beschränkt bleiben. Und sie wollen mit ihren Nutzerstatistiken so manches Vorurteil der Kritiker widerlegen.

Neue Regeln für Frankfurt: An der Baseler Straße gibt es bereits eine Abstellfläche für Elektro-Scooter. Bild: Lucas Bäuml

Die E-Scooter-Fahrer in Frankfurt sind regen- und kältescheu, wie Stephan Boelte findet: Bei schlechtem Wetter ließen die Frankfurter den Elektroroller eher stehen als andere, sagt der Deutschland- und Osteuropachef des Anbieters Voi, als er in dieser Woche seine Nutzerstatistiken vor kommunalen Verkehrsplanern präsentiert. „Die Aachener und Lübecker sind besonders wetterfest, während wir in Köln und Frankfurt eine etwas höhere Empfindlichkeit sehen.“

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das sind nicht seine einzigen Statistik­erkenntnisse: Der typische Nutzer ist demnach zu 70 Prozent männlich, älter als 25 Jahre, er fährt im Schnitt zwei Kilometer, meist von Frühjahr bis Herbst zwischen 16 und 20 Uhr sowie freitags und samstags, viele seien aber auch an allen anderen Werktagen zum Pendeln für die Arbeit oder zur Schule unterwegs. Und 49 Prozent nutzten die E-Scooter, um zur nächsten Haltestelle zu fahren, sagt Boelte, dessen Unternehmen für Frankfurt 100.000 Nutzer meldet.