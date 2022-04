Aktualisiert am

Biospring in Frankfurt : „Wir erleben Medizingeschichte“

Weltspitze in Frankfurt: Hüseyin Aygün und Sylvia Wojczewski haben Biospring gegründet und erfolgreich etabliert. Bild: Frank Röth

Auf dem Schrank der Revolutionäre sitzen zwei Gartenzwerge, einer golden, einer weiß. Das sind, auf den ersten Blick, überraschende Maskottchen für ein Biotechunternehmen aus Frankfurt, das Genschnipsel produziert. Doch für Geschäftsführerin Sylvia Wojczewski ist das naheliegend: So könne, erklärt sie lächelnd, jeder sofort erkennen: Biospring ist, so wie Gartenzwerge, „typisch deutsch“.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das klingt zunächst ungewöhnlich, denn die Biotechfirma aus Frankfurt wird, was in Deutschland eher selten ist, von einer Frau und einem Mann geführt, dazu sind die beiden Naturwissenschaftler. Mitgründer Hüseyin Aygün stammt zudem aus der Türkei. Und das Frankfurter Unternehmen ist zwar schon 25 Jahre alt, konnte aber nach vielen Jahren der Forschung auf dem Gebiet der neuen Gentechnik für medizinische Zwecke zuletzt ungewöhnlich schnell wachsen. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter vervierfacht.