Für den Abbau der Treibhausgas-Emissionen am Frankfurter Flughafen hat sich die Betreibergesellschaft Fraport AG neue, sehr viel anspruchsvollere Ziele gesetzt als bislang: Innerhalb der nächsten sieben Jahre soll der Ausstoß mehr als halbiert werden - von derzeit 116.000 Tonnen auf 50.000 Tonnen pro Jahr. Bislang waren 75.000 Tonnen im Jahr 2030 das Ziel. Die Ziele beziehen sich auf den Betrieb des Flughafens am Boden. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie betrugen die Emissionen in Frankfurt noch 170.310 Tonnen CO 2 – das war im Rekordjahr 2019.

Addiert man die Emissionen des Flugverkehrs hinzu, waren es damals in Frankfurt allerdings insgesamt 1,75 Millionen Tonnen Kohlendioxid, wie Fraport berichtet. Der Flughafenbetreiber rechnet sich dabei in der Regel nur Treibhausgas-Emissionen an, die bei Starts und Landungen unterhalb einer Höhe von 914 Metern anfallen. Berücksichtigt man auch die Flugbewegungen über dieser Höhe, emittiert der von Frankfurt ausgehende Flugverkehr jährlich 14,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid (Stand 2019), mehr als der gesamte hessische Straßenverkehr.

Schulte: CO 2- Zertifikate helfen langfristig nicht

2045 will Fraport ungeachtet dessen in seinem unmittelbaren Einflussbereich nach dem neuen Plan in Frankfurt und an allen Auslandsflughäfen, an denen die Frankfurter Flughafenmanager mehr als 50 Prozent der Geschäftsanteile halten, vollständig treibhausgasfrei arbeiten. Das wären die Konzernflughäfen in Peru, Brasilien, Griechenland, Bulgarien und Slowenien.

Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte hob bei der Vorstellung der Pläne hervor, dass man einen kohlendioxidfreien Flughafenbetrieb realisieren wolle, nicht lediglich einen klimaneutralen Betrieb: „CO 2 -frei bedeutet, wir werden das ohne eine Kompensation unserer Emissionen erreichen“, sagte Schulte. “Wir verlassen uns nicht auf die künftige Wirksamkeit von Kompensationsmaßnahmen. Wir gehen den direkten Weg.“ Kohlendioxid-Zertifikate aus Klimaschutzprojekten zu erwerben, um klimaschädliche Emissionen auszugleichen, ist nach Ansicht des Fraport-Vorstands auf lange Sicht nicht die Lösung, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das Vermeiden und Reduzieren von Emissionen sei die zentrale Aufgabe. Der müsse sich auch jedes Unternehmen der Luftverkehrswirtschaft stellen.

Dekarbonisierung heißt auch bei der Fraport Energie einsparen und eine Versorgung mit CO 2 -frei erzeugter Energie sicherstellen. Einsparen heißt, die Bestandsgebäude der Fraport energetisch zu ertüchtigen, etwa mit Hilfe intelligenter, bedarfsgerechter Gebäudetechnik bei Klimatisierung und Beleuchtung. Das hat den Angaben zufolge bisher 19.400 Tonnen Kohlendioxid reduziert.

Mehr Windstrom von der Nordsee

Selbstverständlich ist auch die umfassende Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Gebäuden. Aber auch die Befeuerung des Rollbahnsystem hat Fraport bereits weitgehend auf LED-Beleuchtung umgestellt, was etwa im Zuge der ohnehin regelmäßig fälligen Arbeiten an den Oberflächen der Start- und Landebahnen geschehen ist. Allein die flughafenweite Umstellung auf LED-Beleuchtung hat den Angaben zufolge rund 3200 Tonnen Kohlendioxid im Jahr eingespart. Weitere Facetten sind die Umrüstung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge und die energetische Optimierung der Gepäckförderanlage im Untergrund des Flughafens, die inzwischen auf eine Länge von rund 80 Kilometer angewachsen ist .

Um das gesteckte Klimaziel zu erreichen ist für die Infrastruktureinrichtung Großflughafen aber vor allem der Strom-Mix entscheidend, mit dem der trotz aller Sparanstrengungen gewaltige Energiebedarf des Flughafens in Zukunft gedeckt werden soll. Fraport setzt dabei von 2026 an vor allem auf Windstrom aus der Nordsee. Einen entsprechenden Vertrag hat das Unternehmen mit dem Energieanbieter EnBW geschlossen. Etwa 85 Prozent des gesamten Strombedarfs des Frankfurter Flughafens soll dann mit Windstrom aus der Nordsee gedeckt werden. Seit 2021 bezieht Fraport zudem Onshore-Windenergie, die bis zu 15 Prozent des Bedarfs deckt.

Schon seit Jahren nutzt Fraport zudem die Dächer von Frachthallen in der Cargo City Süd, um großflächige Photovoltaik-Anlagen zu platzieren, die auf dem eigenen Areal Ökostrom erzeugen. „Grüner Strom ist über alle Industriezweige hinweg der Schlüssel zu einer nachhaltig klimaschonenden Arbeitsweise“, sagt Schulte. Mit der Entscheidung für die Windenergie von der Nordsee und moderner Photovoltaik in Megawatt-Größenordnung habe man die Weichen frühzeitig gestellt. Diese Linie werde man weiterverfolgen.