Frankfurter Flughafen : Warum das Geschäft mit der Luftfracht boomt und leidet

Alles im Blick: Henning Dieter, Vorstandschef von Swissport Cargo Services Deutschland, in einer Lagerhalle am Frankfurter Flughafen. Bild: Lucas Bäuml

Während die Passagierfliegerei trotz der Erholung im Sommer und des Endes der durch Corona bedingten US-Einreisebeschränkungen noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt ist, brechen die Frachtflieger derzeit alle Rekorde. Die am Frankfurter Flughafen umgeschlagene Frachtmenge lag in den vergangenen Monaten bis zu zehn Prozent über den Werten der Vergleichsmonate im schon sehr guten Vorkrisenjahr 2019. Und von der Lufthansa Cargo AG ist zu hören, dass sie wohl schon jetzt das erhoffte Jahresziel von einer Milliarde Euro operativen Gewinns weit übertroffen hat. Entsprechend positiv entwickelt sich auch das Geschäft von Frachtdienstleistern wie der Swissport Cargo Services Deutschland. Allein der Umschlag in Frankfurt lag bei Swissport im November dieses Jahres um knapp 80 Prozent höher als im Vergleichsmonat 2020. An allen elf deutschen Stationen erhöhte sich der Umschlag um 48 Prozent auf 318.500 Tonnen.

Doch was den Geschäftsführer für Deutschland und Österreich, Henning Dieter, der die Fracht-Töchter von Airlines wie Air France-KLM, Cathay Pacific, SAS, Oman Air und Vietnam Airlines zu seinen Kunden zählt, in normalen Zeiten jubeln lassen würde, bereitet ihm derzeit eher Kopfschmerzen. Der Grund: Die weltweiten Lieferketten sind durch die Corona-Pandemie und die daraus folgenden Reisebeschränkungen massiv gestört.