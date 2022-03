Mittellos im fremden Land : „Ukrainische Währung ist faktisch wertlos“

Viele ukrainische Flüchtlinge haben Bargeld dabei, meist in der Heimatwährung Griwna. Doch umtauschen können sie das Geld in Deutschland nicht.

Die junge Frau war sichtlich verzweifelt. Seit Tagen kommen ukrainische Flüchtlinge in Deutschland an, auch in der Rhein-Main-Region. Viele von ihnen haben in der Not auf der Flucht vor den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine schnell ihre Sachen gepackt und sich auf den Weg aus ihrem Heimatland gemacht. Die junge Ukrainerin hat dabei wie viele andere Flüchtlinge auch einen Teil ihres Ersparten auf die lange Reise ins Ungewisse mitgenommen, umgerechnet trägt sie etwa 500 Euro bei sich. Doch Devisen wie Euro und Dollar werden von den ukrainischen Banken seit Kriegsbeginn nur noch äußerst begrenzt ausgezahlt, deshalb haben viele Geflüchtete Scheine in der ukrainischen Währung Hrywnja (oder auch Griwna) dabei. Einer ihrer ersten Wege führte die junge Frau deshalb in Frankfurt zu einer Wechselstube, um das Geld in Euro zu tauschen, aber ohne Erfolg.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Denn Flüchtlinge können das Bargeld in der ukrainischen Währung in Deutschland nicht umtauschen. „Derzeit ist es leider so, dass die Griwna außerhalb der Ukraine als faktisch wertlos bezeichnet werden muss“, sagt ein Sprecher der Frankfurter Reisebank. Das Unternehmen, eine Tochter der DZ Bank, betreibt zahlreiche Geldautomaten und Wechselschalter auch in Hessen und tauscht schon seit 2014 keine Griwna mehr ein. Das hat zum einen mit der fehlenden Nachfrage nach der Währung zu tun, doch gleichzeitig, erläutert der Sprecher, sei mit dem Ausbruch der Konflikte in der Ukraine das Kursrisiko massiv gewachsen, „weshalb wir den Handel eingestellt haben“.