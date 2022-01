Fitnesscenter in der Krise : 2-G-plus-Regel sorgt für Kündigungen

Der junge Mann freut sich: „Durch 2-G-plus ist es im Club viel leerer.“ Der 21 Jahre alte Fitness-Fan hat schon die dritte Impfung, die als „plus“ zählt und einen zusätzlichen Test ersetzt, der sonst jetzt oft nötig wäre, weil er vier- bis fünfmal in der Woche zum Training geht. Zu Beginn des Jahres war ihm manchmal nicht ganz wohl dabei gewesen, weil die guten Vorsätze vieler dafür gesorgt hatten, dass es oft recht voll in seinem Studio in Frankfurt-Sachsenhausen war. Was den jungen Sportsfreund freut, bereitet der Branche jedoch große Sorgen. Gerade die Zeit der guten Vorsätze nach dem Jahreswechsel gilt als wichtig für die Akquise neuer Mitglieder. Und die brauchen die meisten Studios gerade dringender denn je.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

„Im Vergleich zu März 2020 haben wir bis zum Ende des Lockdowns im Juni vergangenen Jahres 18 Prozent unserer Mitglieder verloren“, berichtet Henrik Gockel, Geschäftsführer der Frankfurter Prime Time Fitness GmbH. Das sei durch natürliche Fluktuation geschehen. Seitdem habe er bis Ende November immerhin etwa die Hälfte dieses Mitgliederverlusts wieder ausgleichen können, mehr aber auch nicht.

Damit steht Gockel noch wesentlich besser da als das Gros seiner Kollegen. Nach Angaben des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit hat die Branche im Durchschnitt 25 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Johannes Maßen, Geschäftsführer der Fitnesskette Fitness First, spricht sogar von bis zu 30 Prozent Mitgliederverlust. Das bedeute finanzielle Einbußen in Milliardenhöhe.

Weniger Nachfrage nach Fitness-Angeboten

Angesichts der 2-G-plus-Regel, wonach Geimpfte ohne Booster und Genesene einen Test vorlegen müssen, wenn sie ins Fitness-Studio wollen, fürchtet man in der Branche weitere Kündigungen. Zudem nimmt der Verband wahr, dass derzeit weit weniger Gäste für das noch neue Jahr ihre Vorsätze angehen und sich anmelden würden. Verbandschef Ralph Scholz ließ in einer Verbandsmitteilung wissen, dort, wo die Regel eingeführt wurde, „ist das Neugeschäft fast komplett weggebrochen.

Gockel immerhin freut sich, dass es nicht wieder zu Schließungen gekommen ist. Die politischen Diskussionen und die neue Virusvariante hätten etwas für Verunsicherung gesorgt, insbesondere als es in Sachsen wieder allgemeine Schließungen gegeben habe. Dass die Bundesregierung nun keine Fitness-Studio- oder Schwimmbadschließungen angeordnet habe, führe man auf deren Trainings- und Gesundheitsfunktion zurück. „Trotz des Rückgangs durch die Schließungen hat sich der Anteil derjenigen, die regelmäßig trainieren, während der Pandemie um 30 Prozent gesteigert“, so Gockel. Unter anderem damit habe man die Rückgänge kompensieren können und darum keine Standorte schließen müssen, „auch weil uns ausnahmslos alle unsere Vermieter unterstützt haben“, hebt er hervor.

Ein höherer Kontrollaufwand

In Frankfurt hat sich sogar kurz vor Weihnachten ein neuer Betreiber vorgestellt: Das britische Fitness-Unternehmen David Lloyd hat das Meridian-Studio im Einkaufszentrum Skyline Plaza übernommen und für 2,5 Millionen Euro aufwendig umgestaltet. Dort habe man die 4800 Mitglieder übernommen, es habe kaum Kündigungen gegeben, berichtet Marketing-Managerin Ann-Marie Quetz.

Allerdings habe der Club während der Lockdowns und der Umbauten auch keine Mitgliedsbeiträge eingezogen, alternativ war es möglich, im Bad Homburger Studio zu trainieren. Nun präsentiert sich das Haus in Frankfurt mit einem „Blaze-Studio“, zu dem eine Art Zirkeltraining gehört. Im Angebot inbegriffen sind auch eine Lounge und eine Cafeteria. Man hoffe auf Gäste, die möglicherweise einen Teil ihrer Arbeit von dort aus erledigten, weil sie in dem Studio auch ihre Kinder betreuen lassen können, was gerade in Homeoffice-Phasen gerne genutzt werde.

Nicht nur bei David Lloyd blickt man zuversichtlich in die Zukunft. Auch Prime-Time-Chef Gockel sagt: „Perspektivisch bin ich sehr optimistisch.“ Schließlich habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach klargestellt, dass Training und Sport sinnvoll zur Prävention nicht nur gegen eine Covid-Erkrankung seien. Für Mitglieder, die wegen der Regelungen nicht ins Studio dürften, habe man die Outdoortrainingsflächen auch im Winter geöffnet und die Onlineangebote erweitert. Das allein sei schon mühsam gewesen, 2-G-plus bedeute nun auch noch einen hohen Kontrollaufwand.

Gestiegenes Interesse an einer gesunden Lebensweise

Grundsätzlich positiv blickt man auch bei Fitness First in die Zukunft. Denn, so Maßen: „In jeder Krise gibt es Chancen.“ Für Fitness sehe man aufgrund der soliden Basis mittelfristig Übernahmemöglichkeiten, „wir sind proaktiv in Gesprächen mit Marktteilnehmern“. Man glaube an die Branche und daran, dass die Zahl der Studiogänger in den nächsten Jahren erheblich gesteigert werden könne. „Wir merken, dass viele Menschen Lust haben, im Fitness-Studio Sport zu treiben“, so Maßen weiter.

Trotz Digitalisierung ist das Interesse groß, vor Ort im Club mit der Unterstützung und Motivation von Trainern Sport zu treiben. Das gestiegene Interesse an einer gesunden Lebensweise zeigt sich bei Fitness First konkret am Monat Juni: „Schon 2020 konnten wir nach der Wiedereröffnung 60 Prozent mehr Verträge schreiben als im Vergleichsmonat 2019. Und in 2021 ist diese Zahl ebenfalls weiter gestiegen – mit rund 160 Prozent mehr Neumitgliedern im Vergleich zu 2019“, berichtet Maßen. Man sei zuversichtlich, dass sich weitere Nachholeffekte einstellen würden, „so, wie wir sie bereits nach den Lockdowns 2020 und 2021 erleben konnten“.