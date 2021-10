Sorgen und Herausforderungen : Was junge Leute bei ihrer Finanzvorsorge beachten sollten

Auch, wenn er es nicht gut findet: Florian Veith weiß natürlich, dass es in seinem Alter andere Dinge gibt, an die man so denkt. Veith ist Kundenberater der Commerzbank in einer Filiale in Eschborn, und vor allem: Er ist erst 25, und damit kennt er die Sorgen, Nöte und Wünsche der jungen Leute ganz genau. „In meinem Alter denkt man an eine eigene Wohnung, Urlaube und vielleicht an ein eigenes Auto“, sagt er – und sagt damit auch, was bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen eben kaum eine große Rolle spielt: Altersvorsorge.

Veith findet das nicht gut, denn als Kundenberater kennt er das Problem der Rentenlücke, auf die junge Menschen zusteuern. „Deshalb ist es auch unser Auftrag als Bank, junge Menschen aktiv auf das Thema Altersvorsorge anzusprechen und sie hier so früh wie möglich zu beraten.“ Auf diesem Feld, ergänzt er, gebe es „noch jede Menge“ zu tun.