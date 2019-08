Finanzberaterin im Interview : „Wir Frauen erwarten, beim Thema Geld ernst genommen zu werden“

Aktualisiert am

Die Deutsche Börse bietet eigens Geldanlage-Seminare für Frauen an. Ist das nötig? Finanzberaterin Constanze Hintze spricht im Interview darüber, ob Geldanlegen vor allem Männersache ist – und was Frauen besser machen können.

Frauen wird nachgesagt, lieber Fummel statt Fonds zu kaufen. So hieß es zumindest gerade im einem Geldanlage-Seminar der Deutschen Börse für Frauen. Werten Sie solche Aussagen als sexistisch?

Wir Frauen müssen zugeben, dass da etwas Wahres dran ist. Es ist nicht sexistisch oder diskriminierend so etwas zu sagen, sondern es ist einfach so. Wenn es um Modeerscheinungen geht, dann sind wir Frauen dafür einfach eher zu haben. Wir achten auf unser Äußeres, das war schon immer so, das ist auch einfach eine weibliche Eigenheit.