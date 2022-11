Fans ohne Fußballfieber : Von einem WM-Boom ist weit und breit nichts zu sehen

Seit Sonntag rollt der Ball, doch von WM-Lust ist – auch nach den politischen Diskussionen der vergangenen Tage – in Frankfurt und der Region, wo so manche an diesem Mittwoch das erste Deutschland-Spiel verfolgen werden, nicht viel zu spüren. Ob beim Angebot von Fähnchen, Trikots oder Fernsehen – die Fans halten sich weitgehend zurück. „Das war so erwartet worden“, sagt Sven Rohde, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen. Bei Trikots etwa hätten die Händler vorsichtiger geordert. „Es ist ein Unterschied, ob man im Dezember oder im Sommer Fußball schaut“, sagt Rohde zur Begründung. Hinzu komme die allgemeine Stimmung. Grundsätzlich wisse man aber nicht, ob die Kaufzurückhaltung mit dem Austragungsort, dem Winter als Zeitpunkt oder mit der allgemein schwierigen Stimmungslage zusammenhänge.

Ein Sportereignis wie eine Fußballweltmeisterschaft sorgt in der Elektronikbranche normalerweise für eine Sonderkonjunktur. Denn um die Bilder richtig genießen zu können, möchte jeder die optimale Technik: große Bildschirme oder Beamer mit Leinwand, optimale Bildauflösung, am besten Ultra-HD-Qualität, und eine Anlage, die die Atmosphäre im Stadion akustisch perfekt rüberbringt.

Kein WM-Fieber

Regelmäßig stiegen daher zuletzt bei besonderen Sportereignissen die Umsätze in Technikgeschäften. Zwar werben Händler aktuell mit „WM-Abstaubern“ und anderen „WM-Fieber“-Aktionen, etwa mit Geräten, die für ein noch besseres Fußballerlebnis sorgen sollen. Doch so richtig kommt das Geschäft nicht in Fahrt, wie Händler berichten, die Fußballfans sind offenbar nicht in Stimmung und damit auch nicht in Kauflaune. Nicht wenige sagen, sie wollten die Weltmeisterschaft gar nicht schauen.

Nach einer Umfrage der GFU Consumer & Home Electronics GmbH, die elf führende Unternehmen der Unterhaltungselektronik vertritt, gab nur jeder dritte Befragte an, sein Wohnzimmer in diesem Jahr technisch wegen der Weltmeisterschaft aufrüsten zu wollen. „Die WM ist in unserem Geschäft kein Thema“, bestätigt Roland Kopp, Studioleiter TV beim Fachhändler Hifi-Profis in Frankfurt. Die wenigsten kauften zurzeit Fernsehgeräte wegen der WM. Auf Werbesprüche und Dekoration verzichtet der Händler daher. Ohnehin sympathisiere man als lokaler Anbieter eher mit der Eintracht, sagt Kopp. Bei vergangenen Sportereignissen hat der Studioleiter ein höheres Kundenaufkommen beobachtet. Die geringere Nachfrage führt er jedoch nicht nur auf das Desinteresse an oder den bewussten Boykott der Weltmeisterschaft zurück. Viele Kunden hätten bereits während der Corona-Pandemie technisch aufgerüstet und deswegen aktuell keinen Bedarf.

Mit dem Rotstift an die Fanartikel

Hinzu kommen allgemein finanzielle Sorgen infolge von Inflation und gestiegenen Energiekosten. Jeder zweite Verbraucher in Deutschland macht sich nach einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung GfK Sorgen um die eigene wirtschaftliche Zukunft. Auch wenn der Arbeitsmarkt im Moment noch funktioniert, sorgt sich jeder Fünfte um die Sicherheit seines Arbeitsplatzes. Diese Ungewissheit spiegele sich in dem Verhalten der Verbraucher wider, heißt es.

Immerhin: Einen Einbruch bei den Verkaufszahlen erwarten die Unternehmen der Unterhaltungselektronik nicht. Sara Warneke, Geschäftsführerin der GFU, die in Frankfurt ihren Sitz hat, führt den Zeitpunkt der WM an. Die falle mit der traditionell stärkeren Vorweihnachtssaison und den Black-Friday-Wochen zusammen, die in der Vergangenheit für hohe Umsätze gesorgt hätten. So sieht es auch Roland Kopp von den Hifi-Profis. Sportereignisse in vergangenen Jahren hätten meist zur Verschiebung der Verkaufszahlen geführt. TV-Geräte und andere Technik seien dann zum Zeitpunkt des Ereignisses, meist in der ersten Jahreshälfte, gekauft worden. Nun steht die verkaufsstarke Weihnachtssaison noch bevor. Aktuell werben auch die Hifi-Profis mit Black-Friday-Schnäppchen. Dazu passt, dass auch bei den Fanartikeln schon der Rotstift angesetzt wird, obwohl, wie Verbandschef Rohde feststellt, „noch kein einziges Tor auf deutscher Seite gefallen ist“.