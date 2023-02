Aktualisiert am

Die beiden Frankfurter haben lange überlegt. Sollten sie in diesem Jahr die Radtour von Hamburg nach Kopenhagen planen, die schon lange auf ihrer Wunschliste steht? Zwar kommen viele der angekündigten Großbaustellen mit längeren Streckensperrungen, wie auf der Riedbahnlinie zwischen Frankfurt und Mannheim, erst im nächsten Jahr. Die Häufung schlechter Nachrichten über die Unpünktlichkeit der Züge, über technische Störungen und Zugausfälle wegen Personalmangel lässt die beiden, obwohl sie bekennende Bahnfans sind, skeptisch auf das Unterfangen blicken.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Noch gut in Erinnerung haben sie das große Zittern an der Ostsee vor ein paar Jahren, als sie so naiv waren, vorab keine Stellplätze für die Rückfahrt ab Rostock zu buchen. Beinahe wären sie nicht rechtzeitig zurückgekommen.