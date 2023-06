Die Politik soll die Rahmenbedingungen für Radfahrer verbessern und Mut beweisen. Das fordert die deutsche Fahrradindustrie. Bei der Messe Eurobike stellt die Branche in der kommenden Woche in Frankfurt Trends vor.

Lob für Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und seinen Amtsvorgänger Andreas Scheuer (CSU) gibt es nicht allzu häufig. Beim Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) aber ist man den Politikern dankbar, weil sie die „größte Radwegebau-Offensive, die es je gab“ auf den Weg gebracht hätten. Nun aber müsse auch gebaut werden, sagte ZIV-Geschäftsführer Burkhard Stork auf der Pressekonferenz zur Eurobike. Zu der Messe rund ums Zweirad vom 21. bis 25. Juni werden 1900 Aussteller aus 62 Nationen erwartet. Nach Angaben der Veranstalter ist das die höchste Zahl, seit die Messe 1991 in Friedrichshafen ins Leben gerufen wurde. In Frankfurt findet die Eurobike zum zweiten Mal statt, sie erstreckt sich auf 150.000 Quadratmetern in acht Hallen und auf dem Freigelände der Messe.

Der Ausbau liegt Stork am Herzen, denn er sieht einen „unfassbaren Pendelrückschlag“ in der Politik zugunsten des vierrädrigen Verkehrs, er spricht mit Verweis aus E-Fuels und E-Mobilität gar von einem „Rückfall in die Achtziger“. Während in der Pandemie viele aufs Rad umgestiegen seien, auch um den Öffent­lichen Nahverkehr zu meiden, habe der Boom inzwischen nachgelassen.

Hinzu komme eine komplizierte Gemengelage: „Es gibt übervolle Läger, aber auch noch Lieferengpässe.“ Bei den Kunden spüre man Zurückhaltung als Folge der Inflation, und das schlechte Wetter im Frühjahr habe wohl auch die Kauffreude gebremst.

Höhere Produktion von E-Bikes

Mit dem Wetterumschwung im Mai aber hätten die Verkäufe im Handel wieder angezogen. Erfreulich sei, dass sich der erwartete Absatzrückgang im Vergleich zum starken Vorjahreszeitraum, insbesondere bei E-Bikes, deutschlandweit von Januar bis Mai in Grenzen gehalten habe.

Zudem habe der Export im ersten Quartal stark zugelegt. So seien in den ersten drei Montanen dieses Jahres 260.000 Fahrräder exportiert worden, 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, allein 190.000 E-Bikes, 56 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Importiert wurden im ersten Quartal 680.000 Fahrräder und 350.000 E-Bikes. Das sei eine Steigerung von 2,3 beziehungsweise 12,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die Produktion von E-Bikes sieht der Verband in den ersten fünf Monaten bei gut einer Million und damit etwa 5 Prozent höher als im Jahr zuvor. Die Pro­duktion von Fahrrädern lag im gleichen Zeitraum bei 450.000 und damit 10 bis 15 Prozent unter 2022.

Verkehrsminister Wissing kündigt Besuch an

„Wir sind mit den Unternehmen im engen Austausch und sehen aktuell sehr heterogene Situationen, Verkaufszahlen und Erwartungen“, sagte Stork. „Große Einigkeit gibt es, dass Qualität und Innovation ‚Made in Germany‘ vor allem im E-Bike-Markt ein stabil starker Treiber bleibt und der Fahrrad- und E-Bike-Markt sich mittel- und langfristig sehr gut entwickeln wird.“ Trotzdem bleibe das laufende Jahr eine Herausforderung.

Der will die Branche mit Innovationen begegnen, die auf der Messe vorgestellt werden, darunter neue leichte Lasten­räder, E-Mountainbikes, ein Fahrradschloss, an dem sich Diebe das Werkzeug kaputt machen, und eine E-Pumpe in Größe einer Zigarettenschachtel. Einige dieser Angebote sind Anwärter auf den Eurobike-Award, der auf der Messe vergeben wird.

Begleitet wird die Messe nicht nur vom nationalen Radverkehrskongress, sondern auch von einer Vielzahl an Events in der Stadt. „Für die diesjährige Eurobike können wir auf ein noch breiteres Netzwerk aus Politik, Industrie und Lobby bau­en“, freut sich Stefan Reisinger, Geschäftsführer des Veranstalters fairnamic GmbH. So hat auch Verkehrsminister Wissing seinen Besuch angekündigt. Un­ter­stützung kommt auch vom hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen), der in ei­nem Grußwort schreibt: „Wir begreifen das Fahrrad als vollwertiges Verkehrsmittel und integralen Bestandteil eines klimagerechten Mobilitätssystems.“