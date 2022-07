Fahrradhandel : Weniger Umsätze trotz riesiger Nachfrage

Aktualisiert am

In Frankfurt beginnt die „Eurobike“, die Fahrradbranche trifft sich zu ihrer wichtigsten Messe erstmals am Main. Auch dort wird Thema sein, worüber Händler schon länger klagen: Die Kundschaft muss lange warten und mehr denn je für ihr Rad bezahlen.

Verkauft, was er hat: Oliver Claus in seinem Fahrradladen in Trebur, den er von seinen Großeltern übernommen hat. Bild: Marcus Kaufhold

In der Pandemie haben viele Menschen ihre Leidenschaft fürs Radfahren wiederentdeckt. „Die letzten beiden Jahre waren sehr gut, aber auch sehr arbeitsintensiv“, resümiert Oliver Claus. Der 52 Jahre alte Händler führt seit 1995 das alteingesessene Familienunternehmen „Fahrrad Claus“ in Trebur. Während der Pandemie sei vor allem die Nachfrage nach Pedelecs, umgangssprachlich E-Bikes, geradezu explodiert.

Die Zahlen des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV), der größten deutschen Interessensvertretung der Fahrradindustrie mit rund 100 Mitgliedsunternehmen, bestätigen diese Erfahrung. War der Umsatz deutschlandweit im Jahr 2020 schon im Vorjahresvergleich um stolze 61 Prozent gestiegen (von 4 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 6,44 Milliarden Euro 2020), legte dieser im vergangenen Jahr noch einmal leicht zu: auf 6,56 Milliarden Euro. Dabei war der Verkauf nicht motorisierter Fahrräder seit Jahren tendenziell rückläufig, in zehn Jahren sank die Zahl verkaufter Räder von 3,77 Millionen auf 2,7 Millionen. Die Absatzzahlen der E-Bikes haben sich in diesem Zeitraum aber versechsfacht, 2021 wurden zwei Millionen Stück verkauft.

Gleichzeitig steigt der durchschnittliche Preis der Räder. Kostete ein neues Zweirad im Jahr 2011 noch knapp 500 Euro, waren es im vergangenen Jahr knapp 1400 Euro. Allein seit 2019 zogen die Durchschnittspreise um gut 50 Prozent an, was natürlich damit zu tun hat, dass die oft deutlich teureren E-Bikes es auf 43 Prozent Marktanteil geschafft haben. Dies sei ein Beleg dafür, dass der „Trend zu hochwertigen und sicheren E-Bikes und Fahrrädern“ anhalte, deutet der ZIV die Zahlen.

Lieferung am Sankt-Nimmerleins-Tag

Die Geschäfte der Händler sollten also glänzend laufen. Trotzdem rechnet die Branche für das laufende Jahr mit leicht sinkenden Umsätzen – weil sie einfach nicht so viel zu verkaufen hat, wie sie verkaufen könnte. „Im vergangenen Jahr hätte die Branche wahrscheinlich noch mehr verkaufen können, wenn es keine Lieferprobleme gegeben hätte“, erklärt der ZIV auf Nachfrage. Das Problem verstärkt sich: Seit Pandemiebeginn wächst die Nachfrage nach Rädern, zugleich stockt seitdem der Nachschub an Bau- und Ersatzteilen.

In der Praxis von Radhändler Claus bedeutet das, dass er aktuell „keine klaren Angaben zur Verfügbarkeit und zu Lieferterminen“ von Teilen kriegt. Um doch noch zu besorgen, was gebraucht wird, habe sich für ihn und seine fünf Mitarbeiter der Arbeitsaufwand in der Verwaltung und Planung starke erhöht. Der Zeitraum, für den er Vorbestellungen abgibt, um einmal beliefert zu werden, reicht zwei Jahre voraus.

Claus hat in seinen zwei Niederlassungen in Trebur die Lagerkapazitäten um gut die Hälfte aufgestockt. Früher habe er kurzfristig bei seinen Zulieferern die nächsten Teile bestellen können, wenn sich sein Lager leerte. Heute gebe er seine Bestellungen für das ganze nächste Jahr im voraus ab und lasse sich alle zwei bis drei Monate einen Teil davon liefern, um halbwegs hinreichend versorgt zu sein. „Man muss jede Lieferung mitnehmen, die man kriegen kann“, sagt Claus. Wer bei ihm ein spezielles E-Bike kaufen möchte, das nicht gerade auf Lager ist, müsse sich auf eine Lieferzeit von mindestens vier Wochen einstellen. Einige Modelle seien momentan überhaupt nicht zu kriegen.