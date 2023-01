Lebensmittelhersteller Praum : Wachstum mit Hanf-Keksen

Als im Frühjahr 2020 die Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie in große Schwierigkeiten geriet, konnte Dietrich Praum all dem gelassen zusehen. Denn Zwieback, das Brot-und-Butter-Geschäft seines Unternehmens, ist ja gerade ein Krisenprodukt. Um neun Prozent schnellte der Zwieback-Absatz der F. W. Praum GmbH 2020 nach oben, weil die Deutschen zu hamstern begannen und sich eben auch Vorräte von langlebigen Lebensmitteln anlegten.

Dass das doppelt gebackene Brot vor allem dann gefragt ist, wenn etwas nicht stimmt, war allerdings schon immer so. Die Hersteller können sich noch so viel Mühe mit dem Marketing geben, Zwieback kommt vor allem dann auf den Tisch, wenn Magen und Darm aus dem Takt geraten sind. Anders als in Italien und Frankreich, wie Dietrich Praum weiß, der das Familienunternehmen in fünfter Generation leitet: Dort äßen viele regelmäßig Zwieback zum Frühstück, also auch dann, wenn es ihnen keineswegs schlecht gehe. Speziell in Italien sei der Absatz vermutlich dreimal so hoch wie in Deutschland. Die haben allerdings ihre eigenen Hersteller und warten nicht auf deutsche Ware. Doch bei Praum hat man sich im Heimatmarkt eingerichtet: Zwar lassen sich abgesehen von Zeiten großer Pandemien keine Zuwachsraten erzielen, aber dafür bricht die Nachfrage auch nicht konjunkturabhängig ein.

Rund 170 Jahre Zwieback aus dem Taunus

Die Geschichte des Unternehmens reicht bis 1850 zurück. Es war einer von in den besten Zeiten 38 Betrieben in Friedrichsdorf, die auf Zwieback spezialisiert waren, nachdem 1788 der aus dem Hintertaunus zugezogene Christoph Stemler mit der Produktion des Dauergebäcks begonnen hatte, dem er vermutlich auf holländischen Kriegsschiffen begegnet war. „Zwiebackhausen“ hieß Friedrichsdorf zeitweise im Volksmund, doch all dies ist lange vorbei. Praum war der letzte Hersteller am Ort, zog jedoch 2010 aus Platzgründen nach Neu-Anspach um.

Generell hat sich die Zahl der Zwieback-Produzenten deutlich verringert. Marktführer ist seit Langem das Unternehmen Brandt mit Sitz im westfälischen Hagen und Herstellung in Thüringen. Praum selbst vertreibt die verschiedenen Sorten Zwieback, die in der Firma vom Band laufen, nur regional, unter anderem in Rewe-Märkten und da und dort bei Edeka. Außerdem unterhält man in Neu-Anspach einen kleinen Werksverkauf, in dem es auch jenes weitgehend unbekannte Produkt zu kaufen gibt, das dem Zwieback logischerweise vorausgeht: Einback, ein süßes Gebäck mit kurzem Verfallsdatum und gewöhnlich nur ein kurzlebiges Zwischenprodukt. Die langen Stangen Einback werden im Praum-Werk in Scheiben geschnitten, die dann elf Minuten geröstet werden. Erst dieser zweite Arbeitsschritt macht das Brot zu einem Zwei-Back oder eben Zwieback, trocken und daher lange haltbar.

Gleich nebenan produziert das Unternehmen weitere Produkte – Kekse und Knabbergebäck. All dies wird unter der Marke Sommer über den Naturkostfachhandel vertrieben, also in Reformhäusern und Biomärkten. Sommer war ebenso einmal eine Zwieback-Bäckerei in Friedrichsdorf, doch wurde die Marke 1930 vom Großvater des heutigen Chefs erworben. Seit 1998 existiert diese zweite Produktionsschiene, die nahezu durchweg Demeter-zertifiziert ist; den einfacheren EU-Bio-Standard erfüllen ohnedies fast alle Produkte des Hauses.

Während der Zwieback-Markt eher stagniert, ist in diesem Marktsegment viel Bewegung. „Das ist die Marke, in die wir unsere Arbeit stecken“, sagt Dietrich Praum über Sommer. Immer wieder tüftelt man an neuem Knabbergebäck und Keksen. Zu kaufen sind auch solche mit Hanf und mit Dattelmus, mit Quinoa und mit Chili. Zahlreiche vegane Produkte finden sich, und, in einer eigenen Halle hergestellt, auch glutenfreie. Mehrere Dutzend Kekse, Stängel, Cracker, Brotchips und Kipferl laufen abwechselnd über die verschiedenen Bänder und werden in Tüten verpackt. Das Entwickeln solcher neuen Produkte zusammen mit den Kollegen bezeichnet Dietrich Praum als den Teil seiner Arbeit, der die meiste Zeit beanspruche. Dafür sieht er sich dann auch in anderen Ländern um, vor allem in Frankreich und Italien. Nicht einmal jede zehnte Idee reift zu einem Produkt. Zu den jüngsten Innovationen zählen Dinkel-Cantuccini mit Mandeln und Schokolade.

Vor allem das Gebäck der Marke Sommer hat in den vergangenen Jahren zum Wachstum des Familienunternehmens beigetragen. Wurden vor einem Jahrzehnt noch 60 Frauen und Männer beschäftigt, so sind es inzwischen gut 100. Den Umsatz gibt Praum mit 13 Millionen Euro an. Deutschland ist der wichtigste Markt, ungefähr 15 Prozent trägt der Export zum Geschäft bei. Zuletzt wurde es auf dem Biomarkt etwas schwieriger, weil die Kundschaft wegen der Inflation auf günstigere Produkte zurückgreift. Doch Dietrich Praum wirkt nicht so, als wolle er sich damit abfinden. Er kündigt für die nächste Zeit weitere Neuheiten an.