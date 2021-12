F.A.Z.-Bürgergespräch : Angst vor Inflation?

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland nimmt kein Ende. Vor allem die Preisrallye bei Benzin und Diesel hat die Inflationsrate weiter nach oben getrieben. Nicht nur in Deutschland klettern die Preise weiter. Wie das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag nach einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Inflationsrate im November bei 4,9 Prozent. Das ist der höchste Wert seit der Euroeinführung. Diese besorgniserregende Entwicklung möchten wir zum Anlass nehmen, das Thema Inflation in unserer Expertenrunde näher zu beleuchten.

Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, und Andreas Hackethal, Professor für Finanzen am House of Finance der Frankfurter Goethe Universität, reden über diese Themen am 7. Dezember um 19 Uhr mit Manfred Köhler, stellvertretender Ressortleiter der Rhein-Main-Zeitung der F.A.Z.

