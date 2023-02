Experten für Alltägliches : Die Nebelmacher aus Hattersheim

Für alle Alltagsgegenstände gibt es Experten, die viel Zeit darauf verwenden, damit das, was uns alltäglich erscheint, gut funktioniert. Für Sprühflaschen sitzen diese Experten in Hattersheim. Bevor Deo, Imprägniermittel oder Lackfarbe als feiner Nebel aus der Dose kommen, wurden sie dort im Labor auf Sprührate, Partikelgröße und Sprühbild untersucht. Ist der Ausstoß gleichmäßig? Vernebelt alles fein? Entstehen nicht zu große Tropfen?

Das Labor gehört zur Deutschen Präzisions-Ventil GmbH, der europäischen Niederlassung des amerikanischen Weltmarktführers Precision, der seit 1961 im Main-Taunus-Kreis ansässig ist. Gut zehn Jahre zuvor, 1949, hatte Robert Abplanalp, ein amerikanischer Erfinder Schweizer Herkunft, das Ein-Zoll-Ventil zum Patent angemeldet, das es erlaubte, Flüssigkeiten mithilfe eines Treibmittels zu versprühen.

Seine Dosen waren im Gegensatz zu Vorgängermodellen, die an kleinere Propangasflaschen erinnern, aus leichtem Aluminium gefertigt. So waren sie besser handhabbar, günstig in der Herstellung, und sie bahnten den Weg für die haarspraygestützte Frisurenmode der Nachkriegszeit. Bald wurden in Abplanalps Werk eine Milliarde Spraydosen jährlich produziert und die „Precision Valve Corporation“ expandierte. Hattersheim war der erste Standort außerhalb der Vereinigten Staaten, den einst sogar der US-Präsident Richard Nixon besuchte.

Roboterarme im Gleichtakt

Heute ist der Hersteller in 15 Ländern vertreten. Die Standorte haben sich spezialisiert, Hattersheim ist das Zentrum für den Plastikguss von „Aktuatoren“, wie Sprühköpfe hier bezeichnet werden. Bis vor einigen Jahren wurden auch Ventile montiert, aber das hat nun die französische Filiale in der Nähe von Paris übernommen. 700 Millionen „Aktuatoren“ werden von etwa 200 Mitarbeitern in Hattersheim hergestellt, für Nivea-Deo, für L’Oréal-Haarspray und für Sahne-Sprühflaschen. Damit jedes Produkt gut aus der Flasche kommt, entwickelt das Hauslabor die individuell passenden Köpfe.

Die Tücke liegt im Detail. Das kleinste Teil ist die Düse, ein winziges Stückchen Plastik mit einem Loch vorne und kleinen Sprühkanälen auf der Rückseite, die für eine korrekte Verwirbelung sorgen. Dazu kommen noch Kappe und Fingertaste. Sie werden auf etwa 95 Spritzgussmaschinen in zehn Hallen hergestellt, das passende Granulat lagert in Silos im Hof.

Die Teile werden per Luftdruck durch Absaugschläuche transportiert, erst das Granulat in die Gussmaschine, danach das gegossene Teil zur Weiterverarbeitung. Sprühkappen sammeln sich in einem großen Behälter, werden mit einem Fördertreppchen weitergeschaufelt und zur Montage aufgereiht. In einer „integrierten Produktionszelle“ wird der Sprühkopf automatisiert zusammengesetzt. Schaut man durch die Glasscheibe, hat es etwas fast Hypnotisches, wie die Roboterarme im Gleichtakt die millimeterkleinen Düsen in Sprühköpfe setzen, exakter als dicke Menschenfinger es könnten.

Hoffnungsbringer Wirbelwind

Geht es nach den Hattersheimern, wird diese seit Jahrzehnten bewährte Technologie bald revolutioniert. „Storm“ lautet der Name für das neue Produkt, denn es basiert auf einem „chaotischen Wirbelwind“, wie es der Vertriebsleiter Matthias Welp ausdrückt. Muster kann er noch keine zeigen, bislang gibt es nur eine Präsentation und die Begeisterung aller Beteiligten für den neuen Sprühkopf aus einem Guss. Der Wirbelwind aus Partikeln entstehe in einer Kammer, er werde dort dynamisch aufgebrochen statt mechanisch wie in der alten Düse mit ihren Sprühkanälen.

Für den Benutzer ändert sich wenig, der drückt weiterhin auf den Knopf, und es kommt ein Sprühnebel raus. Für die Fachwelt aber hätte das neue Produkt mehrere Vorteile, schwärmt Welp: Der Storm-Sprühkopf besteht aus einem Teil, nicht mehr aus mehreren Teilen, die zusammengesetzt werden müssen. Das macht die Produktion erstens günstiger, Energie wird gespart und etwa 40 Prozent an Material. Außerdem lässt sich ein Teil, das nicht aus mehreren zusammengesetzten Kunststoffen besteht, leichter recyceln. Und es ist einfacher, den Kopf aus gemischtem Recyclingmaterial herzustellen. Bisher ist das schwierig, die Düse sitzt dann gern mal nicht richtig.

Die Arbeit geht nicht aus

Besonders begeistert ist man bei Precision davon, dass die "Storm"-Sprühköpfe mit verschiedenen Flüssigkeiten funktionieren. Die Tüftelei an der jeweils passenden Düse zum Produkt wäre damit nicht mehr nötig. Getestet wurde laut Welp mit alkoholhaltigem Deodorant sowie mit Puderdeo, was überraschenderweise auch funktionierte. Ebenso Haarspray, Insektizid, Farbspray, Lufterfrischer – „zu sechzig Prozent auf Anhieb ein gutes Ergebnis", sagt Welp, der Rest lasse sich leicht anpassen.

In der modernsten Halle mit der Nummer zehn ist bereits Fläche freigeräumt worden für die neue Spritzgussmaschine, die im Februar erwartet wird. Eine Million Euro wurde für "Storm" investiert, im Mai soll es mit der Produktion losgehen. Die bisherigen Dauerseller und Hattersheimer Entwicklungen mit den Bezeichnungen „Colt“ und „Tornado“, die jeder kennt, der einmal ein Deo benutzt hat, werden weiterhin produziert. Den Roboterarmen in ihren Glaskästen geht die Arbeit so bald nicht aus.