Lüften im Winter : „Nur kein schlechtes Gewissen bei gekippten Fenstern“

Herr Weinreuter, Lüften ist in diesem Winter bei weniger beheizten Räumen ein wichtiges Thema, weil viele Leute Schimmel befürchten. Heizung herunterdrehen und alle paar Stunden die Fenster in der Wohnung fünf bis zehn Minuten vollständig öffnen, also Stoßlüften, so lautet der gängige Rat. Sie sehen das anders, warum?

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Bloß kein Fenster kippen – das habe ich vor 15 Jahren auch gedacht. Aber ich bin von Haus aus Physiker und habe mich lange mit einem Energieberater und Experten ausgetauscht, der viele Untersuchungen zu dem Thema gemacht hat mit dem Ergebnis: Man muss das Thema differenzierter betrachten. Die pauschale Verteufelung von Kipplüftung ist kontraproduktiv.

Soll heißen?

Wir müssen beim Lüften unterscheiden. Geht es darum, nur die verbrauchte Luft aus der Wohnung zu bekommen, das Kohlendioxid, das entsteht, weil wir atmen und sprechen? Oder unangenehme Gerüche, die in Toilette und Küche entstehen, dann sind weit geöffnete Fenster sicherlich das Optimum. Anders sieht es aus bei der Feuchtigkeit, die beim Duschen, Baden und Kochen entsteht. Dann reicht Stoßlüften in der Regel nicht.

Das müssen Sie erklären.

Nehmen Sie einen Zwei-Personen-Haushalt, in dem beide morgens duschen. Danach hat man sehr schnell eine hohe Luftfeuchtigkeit von 70 bis 80 Prozent im Badezimmer. Die beiden machen das Fenster weit auf, damit trockene Luft hereinkommt, setzen sich an den Frühstückstisch und denken nach zehn Minuten, jetzt ist alles gut, und machen das Fenster wieder zu.

Das klingt nicht verkehrt.

Ist es aber. Das Pärchen hat nicht bedacht, dass in den Wandoberflächen und den Handtüchern noch Feuchte gespeichert ist, sogenannte Sorptionsfeuchte, und ruckzuck ist der alte Feuchtigkeitszustand der Luft wieder erreicht. Um diese Feuchte komplett nach draußen zu bekommen, müsste man die Stoßlüftung mehrfach alle halbe Stunde wiederholen.

Wie macht man es denn richtig?

Besser ist es, einmal komplett durchzulüften und anschließend das Fenster noch zwei bis drei Stunden auf Kipp zu lassen, damit die Feuchtigkeit rausgeht. Das ist im Schlafzimmer übrigens nicht anders. Hier sitzt die Feuchtigkeit auch in der Matratze und in der Bettdecke. Bei Versuchen mit kontrollierter Kipplüftung hat man festgestellt, dass die relative Luftfeuchtigkeit, also der Wasserdampfgehalt in der Raumluft, erst bei kontrollierter Kipplüftung nachhaltig deutlich gesunken ist.

Man neigt im Badezimmer ja auch gerne dazu, einfach die Tür zu öffnen, um so die Feuchtigkeit aus dem Raum zu kriegen.

Das ist kontraproduktiv. Denn statt nach draußen zu gehen, verteilt sich die feuchte Luft schön über den Rest der Wohnung und zieht womöglich noch ins offene Schlafzimmer, wo es kühler ist.

Also Tür zu und Fenster kippen.

So ist es, und wenn es darum geht, die Wohnung, die ein Feuchteproblem hat, trocken zu bekommen, dann muss man halt mal über einen Zeitraum von circa vier Wochen eine kontrollierte Kipplüftung vornehmen. Das kann dann auch über mehrere Stunden der Abwesenheit Sinn machen. Auch den Heizkörper sollte man in dieser Zeit nicht komplett herunterdrehen. Denn wenn kalte, trockene Luft von außen im Raum aufgewärmt wird, hat sie ein hohes Aufnahmepotential für Feuchte. Wird sie dann nach draußen gelüftet, ist das ein optimaler Weg zum Trocknen von zu feuchten Räumen. Als Faustregel kann man sich merken: Immer dann, wenn man in einem Raum keine Probleme mit Feuchtigkeit hat, dann reicht Stoßlüften. In den anderen Fällen nicht. Doch das erfordert ein Umdenken. Das ist das Problem. Viele haben ja inzwischen ein schlechtes Gewissen, wenn sie das Fenster kippen.