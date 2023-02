„Ich habe eine Leidenschaft für Zahlen, ich liebe Science-Fiction-Bücher, und bis zum 24. Februar 2022 hatte ich ein komplett normales Leben“, erzählt die in Kiew geborene Svitlana Shatalova. Seit vergangenem September ist sie Finanzchefin im Frankfurter Gründerzentrum und Coworking-Space Tech-Quartier.

Shatalova ist glücklich, im Tech-Quartier, wo regelmäßig Events zum Netzwerken für Unternehmer und Gründer stattfinden, eine Anstellung zu haben. „Vor allem, weil mein Umfeld Englisch spricht“, so ist es im Tech-Quartier mit seinen zahlreichen internationalen Start-ups üblich. „So kann ich mit Leuten reden“, erzählt sie. Sie besuche aber auch dreimal in der Woche einen Deutschkurs. Sie wolle gern über wichtige Themen sprechen und ihre Gefühle richtig ausdrücken. Vielleicht sei sie in ein paar Monaten so weit. „Ich versuche, nach vorn zu blicken.“