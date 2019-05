Was die EU die Hessen kostet

Die Europäische Union erscheint vielen Hessen als teurer Moloch, tatsächlich ist sie aber günstiger als ein Netflix-Abonnement. 19,6 Milliarden Euro zahlte Deutschland 2017 in den EU-Haushalt ein. Zieht man davon die Fördergelder ab, die zurückflossen, ergibt das eine Nettozahlung von 10,7 Milliarden Euro – das entspricht 129 Euro pro Einwohner jährlich oder auch knapp elf Euro im Monat. Doch dabei handelt es sich nur um die unmittelbaren Zahlungen und Zuflüsse.

Die Bertelsmann-Stiftung hat versucht auszurechnen, welche indirekten ökonomischen Folgen die Europäische Union und der Binnenmarkt für die Bürger haben. Für die Region Südhessen hat sie einen jährlichen Pro-Kopf-Einkommensgewinn von 1269 Euro ermittelt. Nur in Oberbayern und der Region Stuttgart sei dieser Betrag noch höher, heißt es in der Studie . In den ostdeutschen Bundesländern sind es dagegen nur rund 700 Euro pro Einwohnern.

Die Logik der Autoren: je mehr Industrie und exportorientierte Wirtschaft es in einer Region gibt, desto stärker profitiert sie vom zollfreien Handel. Die Forscher haben dabei rechnerisch simuliert, welche theoretischen Folgen die Abschaffung des Binnenmarkts hätte. Der errechnete Einkommensgewinn bedeutet allerdings nicht, dass tatsächlich jeder Bürger in der Rhein-Main-Region genau 1269 Euro mehr in der Tasche hat. Dieser Betrag ist ein rechnerischer Pro-Kopf-Wert, um den Gewinn für die Region insgesamt greifbarer zu machen. Wer den Gewinn tatsächlich erhält und wie er dann verteilt wird, ist eine andere Frage.