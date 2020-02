Aktualisiert am

Lotto-Millionär in Hessen

Lotto-Millionär in Hessen :

Lotto-Millionär in Hessen : 1,4 Millionen Euro suchen ihren Gewinner

In der Wetterau sitzt ein Lotto-Millionär, der vermutlich noch nichts von seinem Glück weiß. Die 1,4 Millionen Euro Gewinn muss er nur noch anfordern. Und dann ist da noch ein Glückspilz aus Frankfurt.

Zum zehnten Mal in seiner Geschichte hat der Eurojackpot seine maximale Gewinnhöhe erreicht. Bild: dpa

Hessen hat seinen ersten Lotto-Millionär im laufenden Jahr. Der oder die Glückliche muss den Gewinn über 1,4 Millionen in der europäischen Lotterie Eurojackpot allerdings noch anfordern. Denn wer sechs der sieben Gewinnzahlen von Freitag richtig getippt hat, ist noch unklar. Der Spielschein wurde am Donnerstag anonym und ohne Kundenkarte in einer Lotto-Verkaufsstelle im Wetteraukreis abgegeben.

„Wir sind zuversichtlich“, sagte der Pressesprecher von Lotto Hessen über den noch vermissten Gewinner. Es sei ganz normal, dass sich ein Gewinner erst eine bis zwei Wochen nach der Lottoziehung melde. So würden beispielsweise „Gelegenheitstipper“ häufig vergessen ihre Zahlen zu überprüfen, während Personen, die regelmäßig Lotto spielten, ihren Tipp nur etwa alle zwei Wochen kontrollieren.

Abholfrist für den Lottogewinn

Der Neumillionär aus der Wetterau muss sich jetzt bei Lotto Hessen melden und den Gewinn anfordern. „Die Spielquittung ist nun entscheidend“, erläuterte der Sprecher von Lotto Hessen. Nur damit könne belegt werden, das und vor allem was die Person getippt hat. Bis der Lottogewinn verfällt, habe der zukünftige Millionär aber noch lange Zeit: Die Abholfrist beträgt drei Jahre und läuft bis zum Ende des jeweiligen Jahres.

Sein Glück versuchte der oder die Gewinnerin aus Hessen mit einem vollen Eurojackpot-Schein und zehn ausgefüllten Tippfeldern, eines davon brachte den Millionentreffer. Nur eine Eurozahl trennte den Hessen vom 90 Millionen Euro schweren Rekordjackpot, den sich schließlich ein Gewinner aus Nordrhein-Westfalen sicherte.

Mehr zum Thema 1/

Bei Lotto 6 aus 49 am Samstag war wieder ein Hesse erfolgreich. Der in Frankfurt abgegebene Tipp traf bei der Samstagsziehung die sechs Richtigen und ist 544.768,60 Euro wert. Wie der Wetterauer Millionengewinner muss auch der unbekannte Frankfurter nun die gültige Spielquittung vorlegen, um den Gewinn einzulösen.

„Hessen haben in Deutschland schon einige Gewinne abgeräumt“, sagte der Lotto-Sprecher zu der anhaltenden Glückssträhne Hessens in Sachen Millionengewinn. Durchschnittlich acht bis zehn hessische Bürger werden durch die Lotterie jährlich zu Millionären.