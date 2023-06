Gregor von Opel hat eine Weile überlegt, aber außer dem Fahrrad ist ihm nichts eingefallen, was eine vergleichbar spektakuläre Renaissance hingelegt hätte. Von der Erfindung in die Versenkung bis zur Neuentdeckung: So lasse sich die Karriere des Zweirads zusammenfassen. Das gilt ganz allgemein, aber auch für die Fahrräder der Familie Opel. In beiden Fällen haben Verschwinden und Wiederkehr mit dem Auto zu tun.

Adam Opel baut im 19. Jahrhundert zunächst Nähmaschinen. Als der Rüsselsheimer Unternehmer 1886 ein Hochrad auf den Markt bringt, ist Opel auf deutschen Straßen eine der ersten Fahrradmarken überhaupt. Die Söhne bauen die Fabrik aus und fahren auch selbst Rennen. Manchmal sind sie auf dem Quintuplet unterwegs, einem Tandem für fünf. Aber kurz vor dem Zweiten Weltkrieg stellt das Familienunternehmen die Fahrradproduktion ein. Das Auto, das die Söhne erst nach dem Tod des Gründers herzustellen begonnen haben, ist einfach zu erfolgreich. „In dieser Zeit ist nur noch Rad gefahren, wer sich kein Automobil leisten konnte“, sagt Gregor von Opel, Adam Opels Urenkel. Ein Gerät für Sport und Freizeit wird das Rad erst, als das Auto die Menschen bequem gemacht hat.