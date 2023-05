Aktualisiert am

Wuchtig, schnell, teuer: Die meisten Elektroautos spielen in der Luxusliga und sind für Normalverdiener kaum erschwinglich. Allerdings gibt es auch deutlich kleinere Modelle – und hohe Zuschüsse, die den Kauf attraktiv machen.

Preisbrecher: Der Dacia Spring kostet mit Bonus 15.500 Euro. Passt in die Stadt: Den Fiat 500e gibt es mit zwei Batteriestärken. Auslaufmodell: Der Smart Fortwo EQ wird weiterentwickelt. Bild: F.A.Z.

Um zu verstehen, wie der Markt tickt, muss man nur einmal die Große Eschenheimer Straße in Frankfurt entlanggehen. Hier sind gleich drei Markenhersteller – Polestar, Genesis, Nio – mit eleganten Vorzeigefilialen vertreten. Kein E-Auto steht hier auf den Showflächen, das weniger als 50.000 Euro kostet. Einige Wagen sind so wuchtig, dass man sich fragt, wie sich damit eine Lücke im Parkhaus ansteuern lässt. Und preislich nach oben gibt es in der Branche keine Grenzen. Für den teuersten E-Mercedes wird laut der E-Auto-Datenbank des ADAC ein Brutto-Listenpreis von knapp 160.000 Euro aufgerufen, für den teuersten Porsche sind es knapp 191.000 Euro, den teuersten Tesla gibt es für 141.000 Euro.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Aus Herstellersicht ist diese Modellpolitik verständlich. Reichweiten von 600 Kilometern und mehr erfordern große Autobatterien, die nicht nur schwer sind, sondern auch sehr teuer. Für die Preise, die Akkus kosten, könnte man teilweise locker ein Auto mit Verbrennermotor kaufen. Doch gerade im Kleinwagensegment achten Kunden auf den Preis, große Gewinnspannen sind daher für die Hersteller nicht möglich. Mit teuren Modellen – unter diesen auch viele SUV, deren Anteil an den E-Neuzulassungen war im vergangenen Jahr am höchsten – verdienen die Autobauer deutlich mehr.