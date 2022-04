Geplantes Entlastungspaket : 300 Euro mehr auf dem Gehaltszettel

Die hohen Energiekosten und generell steigende Preise für Lebensmittel und andere Verbrauchsgüter stellen viele Haushalte vor finanzielle Probleme. Doch voraussichtlich im Juni bringt das von der Bundesregierung angekündigte Entlastungspaket finanzielle Unterstützung für Erwerbstätige, Selbständige und Familien. Sie müssen deswegen nichts unternehmen, das Geld fließt automatisch über die üblichen Kanäle, wie die Verbraucherzentrale Hessen informiert.

So sollen die 300 Euro brutto – sie unterliegen der Steuer – für Erwerbstätige automatisch über das Gehalt ausgezahlt werden. Selbständige sollen die Energiepreispauschale über eine einmalige Senkung ihrer Vorauszahlung bei der Einkommensteuer erhalten. Für jedes Kind gibt es einmalig je 100 Euro. Der Bonus wird auf den Kinderfreibetrag angerechnet.

Tanken wird günstiger

Wer Sozialleistungen empfängt, soll darüber hinaus ebenfalls eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro erhalten. Diese gibt es quasi auf die bereits im Januar beschlossene Einmalzahlung von 100 Euro on top, alles in allem also 200 Euro. Vom nächsten Jahr an sollen zudem die Regelbedarfe erhöht werden, um die Preissteigerungen längerfristig abzudecken.

Tanken wird über die Sommermonate deutlich günstiger. Dann soll der Liter Benzin 30 Cent weniger und der Liter Diesel 13 Cent weniger kosten, diese Entlastung gilt befristet vom 1. Juni bis Ende August. In diesem Zeitraum können auch alle Verkehrsteilnehmer den öffentlichen Personennahverkehr für neun Euro im Monat nutzen, nicht nur in ihrem örtlichen Verkehrsverbund, sondern deutschlandweit in allen Städten. Wer eine Zeitkarte im Abo hat, soll eine Erstattung oder eine Gutschrift für den Zeitraum erhalten.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale gilt es als wahrscheinlich, dass das Entlastungspaket zum 1. Juni greift. Das Paket ist bisher nicht rechtskräftig, da wesentliche Teile noch als Gesetz vom Bundestag und vom Bundesrat abgesegnet werden müssen.

Aktuell noch in der Diskussion ist, ob auch Rentner und Rentnerinnen profitieren sollen. Nicht mehr Erwerbstätige sind im Entlastungspaket bisher nicht bedacht. Wirtschaftsforscher plädieren dafür, dies zu ändern.