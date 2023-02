Marie-Luise Wolff hat die Zahlen jederzeit parat, auch den Tag hat sie im Kopf, an dem die Energiepreiskrise ihren bisherigen Preishöhepunkt erlebt hat: Am 29. August 2022 lag der Großhandelsstrompreis an den Handelsbörsen kurzzeitig bei fast 900 Euro, das Erreichen der 1000-Euro-Grenze für die Megawattstunde schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Für Gas seien es damals um die 350 Euro je Megawattstunde gewesen, erinnert sich Wolff: etwa zehnmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol. Folgen Ich folge

Ihr und ihren Kollegen, den Vorständen und Geschäftsführern der deutschen Energieunternehmen, steckt der Schreck von damals noch immer in den Knochen. „Es herrschte Panik“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Entega über die Sommerwochen, in denen auch der Darmstädter Versorger viele Millionen mehr in den Energieeinkauf stecken musste als vorgesehen. „Es bestand die Gefahr, dass wir alle in Liquiditätsprobleme geraten.“