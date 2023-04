Von der Kraft des Windes müsste sich Hessen noch deutlich stärker bedienen. Dagegen stimmt in Sachen Sonnenenergie das Ausbautempo im Bundesland schon eher. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der in München ansässigen Forschungsstelle für Energiewirtschaft, die der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW) in Auftrag gegeben hat.

Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol. Folgen Ich folge

Demnach müssten in Hessen jede Woche eine neue Windkraftanlage und Photovoltaikanlagen in der Gesamtgröße von zwei Fußballfeldern in Betrieb gehen, damit das Land seine selbstgesteckten Klimaziele für das Jahr 2030 und die angekündigte Klimaneutralität im Jahr 2045 erreichen kann.

Als Berechnungsgrundlage haben die Wissenschaftler die Ziele aus dem kürzlich aktualisierten Klimaschutzplan des Landes herangezogen, beantworten sollten sie die Frage, wie der konkrete Weg hin zu den dort beschriebenen Ausbauzielen aussehen kann. Demnach liegt die Gesamtleistung aller bislang im Land installierten Photovoltaikanlagen bei 3,1 Gigawatt. Der weitaus größte Teil, 2,6 Gigawatt, ist auf Gebäuden installiert, der Rest auf freien Flächen. Bis 2030 müsste die installierte Leistung auf 4,1 Gigawatt hochgehen, heißt es in der Studie, um das zu erreichen, müssten also jährlich 130 Megawatt Photovoltaik hinzukommen. Das wären etwa sieben Fußballfelder voller Sonnenkollektoren.

Das klingt nach einer großen Fläche, ist aber ein von der Praxis schon vor Jahren überholtes Ziel: 2022 sind sogar neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 380 Megawatt ans Netz gegangen, vor allem Solarparks auf freiem Feld liegen wieder im Trend. Im langjährigen Mittel seit dem Jahr sind 134 Megawatt Leistung im Jahr hinzugekommen.

Das sind gute Ergebnisse, aber sie genügen nicht, um das Land völlig von Erdöl, Gas und Kohle zu entwöhnen. Denn dafür müsste dem Szenario zufolge die Leistung aus Sonnenstrom verfünffacht werden und die installierte Leistung bis 2045 auf fast 20 Gigawatt steigen, das heißt, nach 2030 müsste das Ausbautempo also rasant steigen, jährlich ein Gigawatt an Erzeugungsleistung hinzukommen – 24 Fußballfelder voller Solarzellen jede Woche.

Ein quasi entgegengesetztes Ergebnis weist die Studie für den Windsektor aus: Hier müsste sofort das Ausbautempo steigen, da Hessen mit einem jährlichen Zuwachs von 102 Megawatt im Mittel weit unter dem liegt, was nötig wäre: Um im Jahr mit Windkraftanlagen 4,4 Gigawatt Strom zu gewinnen, müssten jährlich 255 Megawatt Leistung hinzukommen. Das wären 47 leistungsstarke Anlagen der neuesten Generation.

Jetzt muss mehr passieren

Stünden die 705 zusätzlichen Windräder 2030 tatsächlich, wäre das Ausbauziel aber auch so gut wie erreicht: In den Jahren bis 2045 reichten dann Wartung und Instandhaltung der existierenden Anlagen aus, heißt es in der Studie. Und: „Durch Repowering können ältere Anlagen durch neue leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden.“

Für den Verband, in dem größere und kleinere Unternehmen der Energiewirtschaft organisiert sind, ist klar, was geschehen muss, um die Zahlen aus der Studie zu erreichen: „Die Energiewirtschaft als Ermöglicher der Energiewende benötigt hierfür vereinfachte und schnellere Genehmigungsverfahren und ausreichend Flächen für Windkraftanlagen“, erklärt die Vorsitzende des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Martina Butz in einer Pressemitteilung. An dieser Stelle könne das Land mit seinem Eigenbetrieb Hessenforst stärker unterstützen, fügte Butz an.

Allen Parteien sollte klar sein, dass das Tempo beim Windkraftausbau deutlich gesteigert werden müsse. Jetzt gelte es zu handeln: „Die Lösungen müssen nicht erst entwickelt werden, es bedarf nur des Willens, diese auch umzusetzen“, mahnt die Verbandsvorsitzende Martina Butz.