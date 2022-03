Weniger Kosten : Das sind die einfachsten Energiespartipps

Kleinvieh macht auch Mist. Getreu diesem Motto weisen Umwelt- und Verbraucherschützer seit vielen Jahren auf die Möglichkeit hin, schon mit geringem Einsatz Strom und Heizkosten zu sparen. Der Krieg in der Ukraine und die explodierenden Preise für Gas und Öl rücken solche Tipps, für die in den meisten Fällen kein Handwerker nötig ist, in ein neues Licht. Wer hätte schließlich gedacht, dass man sich im 21. Jahrhundert noch einmal über autofreie Sonntage unterhält.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge