Kritik an Energieversorgern : Überzogene Abschläge trotz Preisbremse

Blick in den Brennraum einer Gastherme. Für 80 Prozent ihres Jahresverbrauchs müssen Haushalte in diesem Jahr 40 Cent zahlen, die Differenz zum Vertragspreis übernimmt der Staat Bild: Ingo Bartussek/Adobe Stock

Für manch einen Kunden ist sie noch eine Unbekannte. Denn wegen der komplizierten Tarifkonstellation, die den Energieversorgern mit den Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme von der Politik aufgebürdet wurde, kommen die Unternehmen beim Einpflegen der Daten ins IT-System nicht hinterher. Den Kunden geht dadurch kein Geld verloren, sie erfahren nur etwas später, wie viel ihnen die neue Berechnung an Entlastung bringt.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Eigentlich sollten die Energieversorger zum 1. März erste Abschlagsrechnungen vorlegen können. Der Darmstädter Versorger Entega hat das knapp geschafft, er hat Ende vergangener Woche die fälligen Bescheide verschickt, die Frankfurter Mainova ist dagegen, wie berichtet, noch am Rechnen. Es ist auch deshalb kompliziert, weil in der Regel nicht nach dem Kalenderjahr abgerechnet wird, sondern für jeden Kunden individuell zu dem Zeitpunkt, an dem er seinen Vertrag abgeschlossen hat. Das heißt, wer seine Jahresabrechnung im Januar erhalten hat, bekommt jetzt noch einmal Post, diesmal mit Berücksichtigung der Preisbremse bei den Abschlägen, die rückwirkend auch für die Monate Januar und Februar gelten. Die Entlastung ist bis Frühjahr 2024 vorgesehen.