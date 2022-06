„Ausnahmesituation“ an Märkten : Verbraucherschützer fordern Verbot von Energiesperren

Die Verbraucherzentrale Hessen befürchtet, dass wegen der hohen und weiter steigenden Energiepreise Hunderte Verbraucher in Hessen ihre Strom- oder Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können und dadurch sogenannte Energieschulden aufbauen werden. Wie der Vorstand der Verbraucherzentrale, Philipp Wendt, sagte, kann diese Situation dazu führen, dass Kunden der Strom oder das Gas abgestellt werden könnte. „Das ist bereits beim Ausfall der zweiten Abschlagszahlung und bei Schulden von mehr als einhundert Euro möglich“, sagte Wendt.

Er forderte deshalb die Bundespolitik dazu auf, spätestens von September dieses Jahres an Energiesperren gesetzlich zu untersagen, „mindestens solange die Alarmstufe Gas in Kraft ist“, so Wendt. Er kritisierte, bereits jetzt könnten viele Haushalte die Energiekosten nicht mehr tragen. „Das Risiko, dass Menschen im Herbst ohne Strom und Gas dasitzen ist groß“, so Wendt.

Ausnahmesituation auf den Energiemärkten

Eine bewährte Strategie vieler Verbraucher war es bislang, bei Preiserhöhungen einfach vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen und in einen günstigeren Tarif zu wechseln. „Aufgrund der Ausnahmesituation auf den Energiemärkten und der angespannten Preislage gestaltet es sich derzeit allerdings sehr schwierig, einen attraktiven Strom- oder Gastarif zu finden“, sagte Peter Lassek, Leiter der Fachgruppe Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale. Das gelte insbesondere dann, wenn der Tarif eine Preisgarantie haben soll. Die Signale stünden nämlich derzeit überall auf steigende Preise. „Wir raten daher derzeit von einem allzu vorschnellen Wechsel aus dem Bestandstarif ab“, so Lassek weiter.

Die steigenden Energiepreise seit Oktober vergangenen Jahres haben den Verbraucherschützern zufolge abermals gezeigt, wie groß die Unsicherheit aufgrund der Situation am Energiemarkt derzeit ist. So nutzten mehr als 10.000 Männer und Frauen im vergangenen Jahr die Energieeinsparberatung der Verbraucherzentrale Hessen. Wegen der Preissteigerung und auch wegen des rechtswidrigen Verhaltens einzelner Energieanbieter hatte die Verbraucherzentrale im Oktober 2021 eine kostenfreie Hotline zu Energierecht und Energiepreisen eingerichtet. Dort hätten 2021 mehr als 700 und im laufenden Jahr bereits sogar mehr als 3800 Personen Unterstützung gesucht.

Dieser Trend hält an. Der Anteil der Beratungen zu Energiethemen stieg in diesem von zehn Prozent auf 30 Prozent, wie es weiter heißt. „Wir sind ausgelastet, mehr geht nicht“, so Wendt. Insgesamt suchten im Laufe des vergangenen Jahres knapp 80.000 Menschen die Verbraucherzentrale Hessen auf. Mehr als zwei Drittel davon – über 61.000 Menschen – nahmen eine oder mehrere Beratungen in Anspruch. Damit liegt die Zahl der Beratungen weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie.