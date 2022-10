Energiekrise : Das Risiko für die Bauern steigt

Aktualisiert am

Die stark gestiegenen Kosten für Energie und Dünger ma­chen Hessens Bauern zu schaffen. Noch verhindern die höheren Erlöse für Getreide und Milch, dass viele Höfe in eine finanzielle Schieflage geraten. Bauernpräsident Karsten Schmal und die Vertreterin der Bauern aus der Wetterau, Andrea Rahn-Farr, warnen jedoch davor, dass das Risiko für die Landwirte gestiegen ist, und fordern eine Politik mit Augenmaß sowie mehr fi­nanzielle Unterstützung. Große Sorgen macht Schmal sich um Tierhalter, Biobauern und regionale Direktvermarkter.

Im Betrieb von Rahn-Farr in Rinder­bügen bei Büdingen in der Wetterau stehen 400 Milchkühe. „Wir bauen unser Futter größtenteils selbst an und betreiben mit dem Mist unserer Kühe eine Biogasanlage“, sagt die Vorsitzende des Re­gionalbauernverbands Wetterau-Frankfurt. Auch wenn es Rahn-Farr gelingt, ei­nen Teil des benötigten Düngers mit Gülle und Mist der eigenen Kühe zu decken, muss, wie sie sagt, Mineraldünger zugekauft werden. „Das ist derzeit aufgrund der Preisexplosion ein Problem“, sagte die Landwirtin. Eigentlich müsste sie jetzt den Dünger für das nächste Frühjahr kaufen, der mit 90 bis 100 Euro je 100 Ki­logramm allerdings das Vier- bis Fünf­fache des bislang üblichen Preises koste. Darum zögert sie.