Hohe Energiekosten : So kommt der Gasrabatt beim Verbraucher an

Aktualisiert am

So kommt der Gasrabatt beim Verbraucher an

Es soll gehen wie von Zauberhand: Ohne Antrag oder Anruf sollen Privatkunden in den Genuss der in der vergangenen Woche beschlossenen Rabatte auf die Preise für Strom, Gas und Fernwärme kommen – die Arbeit, ihre Abrechnungen mit den beschlossenen Maßnahmen abzugleichen, haben allein die Energieversorger. „Für unsere Kunden besteht aktuell kein Handlungsbedarf“, betont etwa die Sprecherin der in Frankfurt ansässigen Süwag.

Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol. Folgen Ich folge

Sie berichtet, dass ihre Kollegen mit Hochdruck dabei seien, alle notwendigen Schritte vorzubereiten, damit die Kunden von den Maßnahmen profitieren können. Allerdings müsse Berlin noch viele Details klären, vor allem für die Umsetzung der für 2023 versprochenen Festpreise auf Gas, Strom und Fernwärme. Von Unklarheiten, aber auch intensiven Vorbereitungen berichtet nicht nur die Süwag, auch die Vertreter der übrigen in Rhein-Main dominanten Versorger Mainova, Eswe, Evo und Entega betonen, dass sie alles daran setzen, damit ihre Kunden von den durch Steuergeld gesenkten Energiepreisen schnell etwas spüren.