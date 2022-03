Ende der Homeoffice-Pflicht : Wie man die Mitarbeiter wieder ins Büro lockt

Nicht jeder will wieder täglich ins Unternehmen, wenn die Homeoffice-Pflicht am 20. März endet. Eine Herausforderung für Chefs. Experten empfehlen auch Extravagantes.

Armin Becker überlegt, ob er überhaupt wieder zurück will. Der IT-Fachmann hat sein Büro bei einem Softwareentwickler in Frankfurt seit dem ersten Lockdown nicht mehr betreten. Wenn an diesem Sonntag die Pflicht endet, Mitarbeitern überall dort, wo es geht, die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen, könnte sein Arbeitgeber ihn auffordern, wieder an seinen Schreibtisch im Unternehmen zurückzukehren.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Becker, der hier seinen richtigen Namen nicht nennen möchte, ist noch unentschlossen, was er, auch abhängig von den Entscheidungen im Unternehmen, dann macht. Komplett zurück ins Büro will er keinesfalls. Der Zweiundsechzigjährige denkt sogar darüber nach, früher in den Ruhestand zu gehen und als Freiberufler weiter von zu Hause aus zu arbeiten. Keine unnützen Stunden mehr im Stau, mehr Zeit für die Familie – für Becker ist die Arbeit zu Hause eine deutliche Steigerung seiner Lebensqualität.