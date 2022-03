Online-Händler : Emma Matratzen wächst sprunghaft und überholt sogar Amerikaner

Aktualisiert am

Der Matratzen-Produzent und -Onlinehändler Emma hat abermals seinen Umsatz und die Zahl der Mitarbeiter erheblich gesteigert. 2021 hat das 2013 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Frankfurter Bahnhofsviertel 645 Millionen Euro erlöst, 59 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das Ergebnis hat die Firma nicht veröffentlicht, Emma wachse aber profitabel und aus eigenem Barmittelzufluss (Cashflow), hieß es.

Damit ist das Unternehmen nach eigener Aussage nun umsatzstärker als die amerikanische Konkurrenz. Dazu zählt etwa Caspar. Dieses Unternehmen hatte in den ersten neun Monaten 2021 rund 436 Millionen Dollar (rund 400 Millionen Euro) erlöst. Der deutsche Mitbewerber Bett1 hatte laut zuletzt veröffentlichtem Geschäftsbericht 2020 einen Jahresumsatz von knapp 140 Millionen Euro.

Diese Unternehmen haben sich vor allem auf die Vermarktung von Matratzen über das Internet konzentriert, bieten nur ganz wenige Varianten an locken Kunden mit großzügigen Testzeiträumen und Geld-Zurück-Garantien. Emma arbeitet mittlerweile zusätzlich mit weltweit 3500 stationären Händlern zusammen.

Auch Mitarbeiterzahl kräftig gestiegen

Auch die Zahl der Emma-Mitarbeiter ist abermals deutlich gestiegen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit nun 850 Mitarbeiter, vor einem Jahr waren es noch 500. Der Großteil der Belegschaft - 480 Mitarbeiter - arbeitet in Frankfurt. Weitere Standorte sind Philippinen, Portugal, Mexiko und Shanghai, wo auch ein erster eigener Flagship-Store im Januar eröffnet wurde. Die Matratzen werden in 30 Ländern vertrieben.

Emma wurde 2013 von Dennis Schmoltzi und Manuel Müller in Frankfurt gegründet, 2016 erwarben sie den traditionellen Matratzenhersteller Dunlopillo, der seinen Sitz lange in Hanau hatte. Vor zwei Jahren übernahm der Duisburger Familienkonzern Haniel die Mehrheit an Emma, der Rest der Anteile gehört den Gründern Schmoltzi und Müller.