Start-up ohne Hierarchien : Wir sind hier der Chef

Dass es bei Emma ein bisschen anders zugeht als in anderen Unternehmen, konnte man lange an einer Wand im Flur ablesen. Wo andere Betriebe sonst ihre Abteilungsnamen und Organigramme angenagelt haben, gab es in der Emma-Zentrale im Frankfurter Bahnhofsviertel lauter Reihen mit Mitarbeiterportraits zu sehen. Die Fotos standen auf Holzleisten, so konnte sie jeder Kollege im Vorbeigehen umsortieren.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Seit kurzem gibt es die Wand nicht mehr, denn das Management kommt einfach nicht mehr mit dem Drucken der Fotos hinterher. 500 Mitarbeiter wird Emma zum Jahreswechsel haben, 200 mehr als noch zu Jahresbeginn. Anfang des Jahres hat das Unternehmen zunächst die drei oberen Stockwerke im bisherigen Bürogebäude übernommen. Vor kurzem musste eine weitere Etage gemietet werden.

In Frankfurt entwickelt, in zehn Fabriken gefertigt

Die Foto-Wand war Symbol und Manifestation einer Managementphilosophie, der sich die Geschäftsführer Dennis Schmoltzi und Manuel Müller seit der Gründung des Unternehmens vor fünf Jahren verschrieben haben: Wer wachsen will, muss flexibel und kreativ bleiben - und das geht am besten ohne starre Hierarchien, ohne feste Budgets und ohne finanzielle Leistungsboni.

Bisher scheint das ganz gut zu funktionieren. Schon 2019 war das Unternehmen von 200 auf 300 Mitarbeiter gewachsen und hatte seinen Umsatz auf 150 Millionen Euro fast verdoppelt. Ende 2020 dürften es nochmal 90 Millionen Euro mehr sein. Die in Frankfurt entwickelten Matratzen, die weltweit in zehn Fabriken gefertigt werden, lassen in mittlerweile 25 Ländern kaufen. Allein am Black-Friday-Wochenende Ende November sei zu Spitzenzeiten alle zwei Sekunden eine Emma-Matratze verkauft worden, berichtet Schmoltzi. „Das hat gezeigt, dass unsere Strategie aufgeht.“

Dazu gehört auch das führungslose Führen. In klassischen Unternehmen gibt es in der Regel klare Strukturen und Entscheidungspyramiden: Je weiter man aufsteigt, um so mehr Entscheidungsmacht über Personal und Budget wird einem zugestanden. Meist gibt es klare interne Regeln und Ordnungen, auf welcher Hierarchieebene welche Summe maximal ausgegeben werden darf. Bei Emma sei das anders, erläutert Schmoltzi: „Bei uns kann selbst der Praktikant etwas entscheiden und dann das nötige Geld dafür erhalten.“ Nicht einmal mit dem Teamleiter müsse er darüber vorher sprechen. Er müsse nur der Buchhaltung eine Informationsmail zuschicken.

Der einzige deutsche Aussteller bei Messe in China

Dass dies nicht nur schön klingende Theorie ist, sondern gelebte Geschäftspraxis, zeigte sich im Sommer. Als vier chinesischstämmige Mitarbeiter zu ihren Familien in China reisen wollten, mussten sie erfahren, dass ihnen dort wegen der Covid-19-Pandemie mehrere Wochen Quarantäne drohten. Wenn man dann schon da sei, könne man ja auch gleich dort Werbung für Emma machen, dachten sie sich und meldeten das Start-up bei der Möbelmesse CIFF in Guangzhou an.

Emma war also plötzlich das einzige westliche Unternehmen auf Chinas wichtigster Möbelmesse - und erhielt von den Organisatoren zum Dank riesige Werbebanner in der Millionenstadt spendiert. Nebenbei eröffneten die Mitarbeiter auch noch eine Dependance in Schanghai. Hätten sie erst die Führungspyramide abklappern müssen, wäre es dazu womöglich gar nicht gekommen, glauben die Emma-Gründer. Man habe den Kollegen aber zugetraut, dass sie den Markt kennen.

Jeder darf alles wissen

An solchen Beispielen zeigt sich für die Gründer zudem, dass Budgetvorgaben unnötig sind. „Wenn etwas sinnvoll ist, dann finden wir schon das nötige Geld dafür“, sagt Schmoltzi. Budgetgrenzen seien beengend, sie behinderten nötige Investitionen oder verführten zu unnötigen Ausgaben, um etwa auch im nächsten Jahr mindestens den gleichen Etat zugestanden zu bekommen.

Aus einem ähnlichen Grund gibt es bei Emma auch keine leistungsabhängige Bezahlung. Die funktioniere, glauben die Geschäftsführer, ohnehin nur im ersten Jahr, spätestens im zweiten werde sie einkalkuliert - und sorge für Frust und Demotivation, wenn sie geringer ausfalle.

Zusammen mit der Hierarchie verzichtet Emma auch auf Informationsmonopole. Wenn jeder mitentscheiden soll, muss er möglichst alles wissen. Überall in den Stockwerken sind darum Monitore aufgestellt, auf denen die aktuellen Leistungskennzahlen aufgelistet werden, seien es Tagesumsätze in einzelnen Ländern oder die Besucherzahlen des Onlineshops. Jeden Dienstag gibt es ein großes Update-Meeting, in dem alle Teams berichten, wie es bei ihnen gerade läuft, woran sie arbeiten und mit welchen Herausforderungen sie kämpfen.