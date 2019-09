Elektronische Parkscheibe : Digitaler Schutz vor dem Knöllchen

Nein, das ist jetzt nicht die Wunder-Parkscheibe, von der alle träumen, also diejenige, die sich immer langsam weiterdreht, so dass ein Auto an einer Stelle, wo es eigentlich nur eine Stunde stehen dürfte, den ganzen Tag parken könnte. Keine Ahnung, ob eine solche Wunder-Parkscheibe schon erfunden ist, jedenfalls wäre sie verboten, weil sie ja die an sich sinnvolle Parkscheiben-Regelung unterlaufen würde.

Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Diese Parkscheibe ist aber doch keine gewöhnliche. Erstens ist sie viel kleiner als eine herkömmliche, aber darauf kommt es nicht an. Denn sie stellt sich zweitens automatisch ein, wenn der Fahrer das Auto ausschaltet. Wenn sie dauerhaft an der Windschutzscheibe befestigt wird, hat das den enormen Vorteil, dass man nicht vergessen kann, eine Parkscheibe dort auszulegen, wo es verlangt wird. Und das ist zuletzt immer häufiger der Fall, seitdem sich Supermärkte dagegen wehren, dass ihre Abstellflächen von Dauerparkern genutzt werden, die gar nichts einkaufen wollen.

Maximal soundsolange

Mehr und mehr zeigen Schilder an der Einfahrt auf den Parkplatz an, dass die Parkscheibe auszulegen ist und maximal soundsolange, eigentlich also während des Einkaufs, geparkt werden kann, sonst droht eine Geldbuße. Das muss man nicht als Ausweis allergrößter Gastfreundschaft verstehen, aber es ist immer noch besser, als wenn ein Supermarkt ein Abschleppunternehmen beauftragt.

Je häufiger also der Autofahrer veranlasst wird, eine Parkscheibe auszulegen, umso größer ist die Gefahr, dass er es einmal vergisst und sich Ärger einhandelt. Hier hilft die segensreiche Erfindung der automatischen Parkscheibe. Das hier abgebildete Modell ist bei Conrad Electronic für ungefähr 20 Euro erhältlich.

Sobald der Wagen geparkt wird, das wird durch einen Bewegungssensor erkannt, stellt sich die automatische Parkscheibe auf die nächste halbe Stunde ein. Das batteriegetriebene Tel schaltet sogar von Sommer- auf Winterzeit um. Auf der Internetseite von Conrad findet sich als Download eine Erläuterung des ADAC, dass der Betrieb eines solch trickreichen Apparats rechtlich zulässig ist, sofern er über eine entsprechende Genehmigung verfügt.

Erlaubt ist die elektronische Parkscheibe nur in Deutschland und Dänemark, für Reisen in andere Länder sollte man also besser auch noch eine herkömmliche aus Pappe im Handschuhfach haben.