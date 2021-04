Einzelhandel und Notbremse : „Das kapiert doch kein Mensch mehr“

Der Gesichtsausdruck sagt alles. Arzur Atalay-Werner presst die Lippen zusammen und schüttelt den Kopf. Die Reaktion ist die Antwort auf die Frage, ob es sich lohnt, derzeit ihr Modegeschäft im Main-Taunus-Zentrum (MTZ) zu öffnen. „Aber wir tun alles, was möglich ist“, sagt sie. Seit Samstag ist es mit der neuen Bundes-Notbremse wieder erlaubt, die Türen im Einzelhandel zu öffnen und das Konzept von „Click and meet“ umzusetzen – sofern die Sieben-Tage-Inzidenz nicht den Wert von 150 überschreitet. Und genau das führt unter Kunden offenbar zu großer Verwirrung. „Die meisten haben den Überblick verloren, wo sie noch einkaufen dürfen und wo nicht“, vermutet Atalay-Werner. In ihrem Geschäft, das vor allem junge Frauen anspricht, kann man sich vorab zum Shoppen anmelden oder einfach an der Türe klopfen. Letzteres reicht eigentlich aus, denn: Am Montag hatte sie nur drei Kunden im Laden, den ganzen Tag über. „Frustrierend, aber immerhin.“

Die Bundes-Notbremse sorgt im Einzelhandel für eine Art Flickenteppich. Was in Frankfurt verboten ist, weil sich dort die Inzidenz seit mehr als drei Tagen über 150 bewegt, kann in einem benachbarten Landkreis erlaubt sein. Im Main-Taunus-Kreis etwa, wo das Sulzbacher Einkaufszentrum liegt, betrug die Inzidenz gestern 145. Wird auch dort die Schwelle von 150 drei Tage in Folge überschritten, müssen die Händler wieder ganz schließen.