Einfache Reiseplanung : Die besten Apps für den Urlaub

Smartphones sind längst ständige Begleiter durch unseren Alltag. Auch für die Reisezeit gibt es zahlreiche nützliche Anwendungen, die den Urlaub sicherer, entspannter und erlebnisreicher machen. Eine Auswahl:

Get Your Guide: Eine Altstadttour durch Dubai, eine Bootsfahrt auf der Seine, Jet­skifahren auf Mallorca oder ein Helikopterflug über Manhattan: Auch wenn man sich im Urlaub nicht zu viel vornehmen sollte, so kann ein wenig Planung ja nicht schaden. Dafür ist Get Your Guide der perfekte Begleiter. 64.000 Aktivitäten bietet das Unternehmen bislang über seine App an und sorgt so für vielseitige Reisemomente. Die Tickets können vorgebucht werden, sodass uns neulich in Barcelona das Anstehen vor der Sagrada Família erspart blieb. Die Vouchers kommen direkt auf das Handy. Wer an Ort und Stelle etwas planlos ist, dem werden dank der Ortungsfunktionen Aktivitäten in der Nähe angezeigt.