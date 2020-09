Ein Plädoyer für Fleisch : Esst Worscht!

Thomas Reichert, 58 Jahre und Metzger in dritter Generation in Frankfurt-Höchst Bild: Marina Pepaj

Für Zartbesaitete ist dieses Buch nichts. „Die Hinterläufe des Tieres knickten weg, und das Schwein fiel zur Seite um. Mein Vater hatte mit seiner ganzen Kraft den Schädel des Tieres zertrümmert. Die Lefzen flatterten bei seinem letzten Atemzug.“ Denn wer vom Steak reden will, darf vom Schlachten nicht schweigen. Und so zieht sich durch das Buch „Fleisch ist mir nicht wurst“ von Klaus Reichert das Schlachten wie ein roter Faden, und auch den Eber Engelbert, ein wichtiger Protagonist in dem 200-Seiten-Werk, ereilt am Ende das ihm zugedachte Schicksal, so treuherzig und nichtsahnend er auch kurz zuvor noch geguckt hat.

Das Buch von Klaus Reichert, in dem er über die Geschichte des Familienbetriebs in Frankfurt-Höchst schreibt, den sein Bruder Thomas als „Haxen Reichert“ in dritter Generation führt, ist etwas Besonderes. Weil es selten möglich ist, derartige Einblicke in solch kleine Unternehmen zu bekommen, Familiengeschichte und Wechsellagen des brüderlichen Verhältnisses inklusive. Weil es wunderbar geschrieben ist. Und weil es so unaufgeregt unzeitgemäß daherkommt.